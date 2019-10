“Desconozco la droga que fue hallada en la comisaría”

“¿Sabía usted que se secuestró estupefacientes en la comisaría?”, se le preguntó al “Negro” Ocampo Alvarenga.

“Tomé conocimiento en el autoprocesamiento. Eso se secuestró donde iban a ser las celdas. La comisaría estaba en refacción y tenía una entrada por atrás. Desconozco ese elemento. En mi oficina sacaron sólo 3 agendas”, contestó.

También se le preguntó si recibía encargos de peces por su cercanía con el río. “Sí, siempre, amigos me encargaban que les lleve dorados y el dorado es un pez, no otra cosa. El surubí también es un pez”, aclaró refiriéndose a las escuchas telefónicas en las que, de acuerdo a la investigación, se llama “surubí” o “dorado” a la droga enviada a Buenos Aires en base a si el envoltorio era de color dorado o plateado, lo que diferenciaba su calidad.

Le preguntaron si conocía a Carlos “Cachito” Bareiro (39) y a Luis “El Gordo” Saucedo (39), capturado hace un mes en la República del Paraguay tras permanecer dos años prófugo, y dijo que al primero lo conoció ahora en la cárcel y a Saucedo cuando era inspector de tránsito en la municipalidad de Itatí y que reside en cercanías del muelle.

Por Federico “Morenita” Marín manifestó que lo conocía porque le había vendido un auto. “Mejor dicho, le vendí un auto a su esposa en diciembre de 2015 y él me ofreció materiales de construcción”.