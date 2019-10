Intendente de Garaví pidió que sea elavado a debate su imputación por abuso sexual

El intendente de Garaví, Erasmo Chukel, sorprendió en las últimas horas al pedir que el expediente donde se halla imputado por abuso sexual contra una menor sea elevado a debate al Tribunal Oral de Santo Tomé, ya que el hecho se debe “aclarar de una vez por todas”, manifestó.

Luego de que la Cámara de Apelaciones de Corrientes ratificó el procesamiento del intendente de Garaví Erasmo Chukel por un caso de supuesto abuso sexual contra una menor, el mandatario salió a decir su verdad.

Junto a su abogado patrocinador Tomás Silvano brindó explicaciones en medios locales.

Aseguró que existe “motivación política” detrás de la acusación, al advertir que el caso toma impulso cada vez que va a haber elecciones. Informó que, a pesar de que tenía instancias disponibles como para volver a apelar, prefirió renunciar a esos plazos y pidió que el expediente sea elevado directamente a debate al Tribunal Oral Penal de Santo Tomé “para aclarar la cuestión de una vez por todas”, señaló.

El hecho por el que se halla imputado el intendente fue denunciado en el año 2017 en la Comisaría Primera de Gobernador Virasoro y la supuesta víctima es una adolescente menor de edad, cuya familia tendría una estrecha relación de amistad con el intendente garaviceño, indicó el portal Digital Santo Tomé.

Planteó, además, que “el hecho es de conocimiento público”, porque la denuncia apareció justamente cuando iba a ser reelecto en septiembre de 2017, y considero que “es más una chicana política lo que me hicieron, pero lo superé porque a pesar de que tuve que declarar volví a ganar las elecciones de entonces”.

“Curiosamente ahora que estamos nuevamente en época de elecciones vuelve a aparecer el tema”, advirtió Chukel en una nota periodística, pero señaló que la Cámara de Apelaciones de Corrientes ya había ratificado el procesamiento en julio pasado y recién ahora cobra relevancia pública.

Consultado sobre si él cree que hay una motivación política detrás de esta acusación, respondió que sí al señalar que “surge justo en épocas de elecciones”, pero aseguró que su abogado “ya tomó cartas en el asunto” y que el hecho va a ser esclarecido ante la Justicia.

Por su parte, el abogado Tomás Silvano opinó que “creemos que no es casualidad que surja nuevamente ahora, a días de una nueva elección; por lo que entendemos que hay cierta suspicacia con el tema, o sea que lo reflotan cada tanto; y lo que salió últimamente en los medios no es otra cosa que algo viejo porque es del mes de julio y ya estamos en el mes de octubre, y lo reflotaron ahora para de esa forma tratar de molestar de nuevo”.

En esa misma línea, el profesional del derecho agregó que “ante esto, Chukel me dio la instrucción de que tomemos alguna actitud para avanzar y que se aclare definitivamente el tema; fue así que él tenía instancias disponibles como para volver a apelar eso si quería y dilatar la cuestión, pero prefirió renunciar a esos plazos y pidió que el expediente sea elevado directamente a debate al Tribunal Oral Penal de acá para de esa forma aclarar la cuestión, en una instancia donde se va a determinar la verdad real del hecho, y es el ámbito correcto para, por la inmediatez que existe, ver si la denuncia es falsa o si tiene algún asidero jurídico”.