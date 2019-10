Por la denuncia de Cemborain, siguieron los allanamientos en diferentes lugares

Luego de que el ex jefe comunal de Mercedes Víctor Cemborain denunciara que presuntamente se abonaron planes sociales truchos y que el titular del Ejecutivo cobraba un sueldo mayor al de su sucesora, la jueza de Instrucción ordenó una serie de allanamientos. El primero se concretó el último miércoles durante varias horas en el edificio municipal. Mientras que ayer, se concretaron otros, tanto en instalaciones públicas como en inmuebles privados. El actual jefe comunal había expresado que está a disposición de la Justicia y negó ser parte de cualquier tipo de ilícito.

Según lo informado por Impacto Corrientes a El Litoral, por requerimiento del fiscal Adrián Casarrubia, la magistrada ordenó que continuara la búsqueda de información relacionada a la causa que se inició a partir de la denuncia de Cemborain. En este sentido, allanaron las instalaciones donde funciona el área de Obras Públicas y de Deportes.

“Llevaron documentación vinculada al personal de planta, contratados y de planes sociales; por ejemplo, las planillas de horarios de ingreso y egreso”, explicó uno de los funcionarios consultados por el citado medio.

En paralelo, se desarrollaron otros operativos en inmuebles particulares. Uno de éstos fue el estudio jurídico del contador de la Comuna Claudio Daimundo.

Una vez culminado el allanamiento, su asesor legal expresó a Impacto Corrientes que la búsqueda de información estaba relacionada a la investigación que se inició con la denuncia de Cemborain.

No obstante, indicó que finalmente no se encontró la supuesta documentación que desde el ámbito judicial estimaban que estaba en el domicilio particular del citado profesional.

Y si bien no existiría hasta ahora una orden de detención contra Caram, su abogado ya presentó un pedido de eximición de prisión.

Hasta el cierre de esta edición no trascendió si continuarán los allanamientos como parte de la causa judicial en la que se investiga si son ciertas las denuncias del ex intendente sobre presuntas anomalías en la actual gestión municipal.