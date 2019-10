Empleados municipales de Bella Vista cobrarán $5.000 de plus

En una conferencia de prensa, el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, anunció un plus de $5.000 para los empleados municipales y los trabajadores nucleados en cooperativas. Este adicional se abonará en tres cuotas: dos de $1.500 (octubre y noviembre) y una de $2.000 (diciembre).

“Evaluamos la situación, tenemos esta disponibilidad y es lo que ponemos a disposición de las familias municipales”, expresó el Jefe comunal que informó sobre el plus junto con la contadora municipal María Mónica Rollet. En este contexto, Chávez aclaró que quedaron exceptuados del plus quienes son parte del gabinete comunal, los concejales, el vice y él mismo.

Seguidamente, recordó las mejoras salariales aplicadas tanto al sueldo básico como de los ítems referidos a escolaridad y discapacidad. En tanto, destacó que, en la actualidad, el sueldo neto más bajo del escalafón municipal es de $11.000.