Esta semana van a juicio el jefe de “Los Monos” y la ex pareja de su hermano

El condenado jefe de la organización criminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, y la ex pareja de otro de sus líderes asesinado, Lorena Verdún, irán esta semana a juicio en sendos debates como acusados de secuestro extorsivo y comercio de drogas, respectivamente, informaron fuentes judiciales.

“Guille” Cantero (30) será enjuiciado desde el miércoles próximo ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 3 de Rosario como presunto organizador de un secuestro extorsivo que habría dirigido desde la cárcel en septiembre de 2017.

De acuerdo con la investigación, el 9 de septiembre, alrededor de las 19.30, dos hombres que se movían en un auto capturaron a un joven en la esquina de Bulevar Seguí y Espinillo, en el sur rosarino.

“Le cubrieron la cabeza y, tras circular durante un tiempo, el hombre fue obligado a descender en un galpón, donde también permaneció con los ojos cubiertos”, señaló el requerimiento de elevación a juicio, al que accedió Télam.

En ese momento, los secuestradores advirtieron que la víctima no era la persona que querían secuestrar para pedir rescate y se comunicaron telefónicamente con Cantero -que estaba preso-, a quien le dijeron que se habían “confundido feo” ya que no coincidían los rasgos físicos ni la ropa de la persona que pretendían raptar. En las escuchas telefónicas que fueron incorporadas al expediente quedó establecido que “Guille” pidió hablar con la víctima, quien le refirió que trabajaba en una empresa metalúrgica y que su padre era carnicero, lo cual corroboró que efectivamente habían secuestrado a la persona equivocada.