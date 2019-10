Valdés: “Nosotros tenemos que ganar la elección”

El gobernador Gustavo Valdés aseguró ayer: “El domingo somos nosotros los que tenemos que ganar la elección, no esperar que gane el presidente, lo importante es qué hacemos cada uno de nosotros en estas elecciones”.

En declaraciones a Radio Dos, el mandatario se refirió a las elecciones generales. “No quiero que venga nuevamente el populismo después de todo esto que se logró y comencemos otra vez a tirar manteca al techo”.

Valdés también recordó la marcha del “Sí, se puede” y aseguró que “hubo una energía que está circulando a nivel país, de que la política también implica tener valores y compromiso para cambiar”.

“Fue también una marcha a favor de la unión, hay mucha gente comprometida, que no pertenece a estructuras políticas, personas independientes que se acercaron justamente a compartir estos valores que se proponen desde Juntos por el Cambio”, manifestó.

“No recuerdo una marcha con tanta convocatoria en Corrientes”, agregó

El primer mandatario, desde Ituzaingó, consideró que “las Paso pasaron como desapercibidas, un poco porque no se competía contra nadie. Algunos hicieron creer como que fueron resultados definitivos y no es así”, aseveró. “Ahora veo otra actitud en la dirigencia y más aún en la gente que está pensando su voto”, dijo Valdés.

“Vamos a trabajar para meter la mayor cantidad de diputados nacionales que verdaderamente trabajen para mejorar la provincia y lógicamente a Mauricio Macri”, expresó.

“Mauricio Macri ha hecho mucho por Corrientes, tenemos un plan muy bueno para los correntinos. Estamos cambiando la fisonomía de la provincia y su aparato productivo”, retrató.

“Se están solidificando las bases para seguir y eso solo lo podemos hacer con el actual presidente”, alegó.

“Los correntinos somos tenidos en cuenta por el gobierno, productivamente, por ejemplo, preside la Mesa Forestal que es el futuro de Corrientes”, aseveró.

“Nosotros nunca tuvimos un presidente que se interese por nuestros asuntos, hoy tenemos un presidente que nos acompaña y da respuestas”, señaló Valdés.

“Mas allá de las propuestas, es el ciudadano de a pie el que debe ganar las elecciones, es el que cree en este sistema el que tiene que ganar la elecciones”, ponderó.

“El domingo somos nosotros los que tenemos que ganar la elección, no esperar que gane el presidente, lo importante es qué hacemos cada uno de nosotros en estas elecciones”, finalizó.