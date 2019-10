Preocupación porque siguen los despidos en el transporte goyano, ahora ya son 5

La semana pasada, un chofer de Goya fue despedido sin justa causa. “Aunque sabemos que es porque él era nuestro referente durante las negociaciones salariales”, manifestaron días atrás desde la citada ciudad a El Litoral.

En tanto recordaron que en la jornada del último viernes hubo una asamblea extendida para pedir el pago del bono de $16 mil que se abonó al sector, pero no a los empleados goyanos.

Pero ayer la situación se agravó: cuatro empleados más recibieron la carta documento, a través de la cual se les notificaba sus despidos. “Y en este caso es peor, porque dicen que es por justa causa, como que ellos el viernes afectaron el trabajo de la empresa. Eso no es así. En todo caso le podrían computar una falta”, comentaron.

Al mismo tiempo subrayaron: “Necesitamos apoyo del sindicato porque lo peor es que no se trata sólo de estos cinco casos, dicen que serán al menos otros cinco más”. Consultados por El Litoral, desde la UTA expresaron que el pasado viernes se reunieron con el jefe comunal de Goya para tratar de arribar a una solución. “La empresa en su momento dijo que por los costos ya no puede seguir manteniendo la misma planta de personal. Y desde el Municipio nos dijeron ahora que no pueden aportar más recursos. Creemos que en forma urgente se debe convocar a una mesa de trabajo para tratar de buscar una alternativa y evitar que los compañeros pierdan su trabajo”, aseveraron.