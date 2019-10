Valdés inauguró obras y destacó la impronta productiva de la provincia

Nuevamente, con agenda productiva, con críticas a la administración nacional anterior y respaldo al presidente Mauricio Macri, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la inauguración del ex frigorífico Tomás Arias, hoy recuperado con capitales chinos. Estuvo presente también el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.

“Había otros que no creyeron en esto. A través de las noticias dijeron que esto era una fábula, que esto era un cuento chino. Hoy estamos acá, abriendo el frigorífico para todos los correntinos porque lo hicimos posible juntos”, dijo el mandatario provincial durante la inauguración de La Muralla China, ex Tomás Arias, en Riachuelo, el cual se financió, según informó el titular del Ejecutivo provincial, con capitales privados de inversores la República de China (ver página 15).

“Tenemos que hablar de hacia dónde tenemos que ir. En un tiempo hubo bandera de remate, hoy la reemplazamos por la bandera de su país (China), pero creemos que tenemos que comenzar a levantarnos”, indicó el Gobernador. “Cuando uno gobierna con rencor, como si el Estado o el poder fuera para castigar o apremiar, se equivoca. Cuando uno cierra la exportación de carne no sólo no está permitiendo salir vacas, está afectando a familias como estas que hoy están recuperando sus trabajos”, expresó en relación con los operarios de planta.

“Tenemos que hacer que Corrientes le dé valor a su materia prima. Tenemos el tercer stock ganadero, luego de Buenos Aires y de Santa Fe”, señaló el mandatario. “Cuando representamos a Corrientes, como en China, decimos que como provincia tenemos la mejor genética en razas Brangus, Hereford. Somos exportadores, por lo tanto es inconcebible que un país como Argentina tenga una provincia con el tercer stock ganadero sin poder faenar, sin siquiera exportar a una provincia vecina”, dijo criticando la política productiva del anterior gobierno nacional.

“Me comprometo a hacer los buenos oficios para hacer que la carne de Corrientes llegue al mundo”, enfatizó Valdés luego de un encendido discurso de Etchevehere.

Desde el Gobierno provincial destacaron una agenda productiva, como así de inversión social y sanitaria. Junto con el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, en la mañana de ayer Valdés inauguró obras de refacción integral del Centro de Salud San Francisco en la ciudad de Mercedes. “Para bajar los índices de mortalidad, lo primero es la atención primaria, acompañado de controles permanentes”, afirmó el mandatario y puso como ejemplo que “cuando nos dicen que hay una derivación silenciosa de una enfermedad como lo es la diabetes, lo primordial es la atención primaria”.

Luego, cerca del mediodía, en San Roque, Valdés participó de la entrega de elementos y subsidios para emprendedores. “No les estamos dando un subsidio para siempre, sino que les damos herramientas para que con dignidad sientan que podemos hacer una provincia mejor”, dijo el titular del Ejecutivo provincial.

Campaña

El Gobernador, a la vez, encabezó actos de campaña de Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio en Mercedes y en San Roque. En esta última, en el Club Recreativo, dejó su apoyo al candidato a concejal Nicolás Domínguez. “Juntos, caminemos sabiendo que sí, se puede cambiar el país para siempre”, arengó el mandatario provincial ante cientos de sanroqueños.

“Además, en cinco días tenemos la obligación histórica de reelegir a Mauricio Macri, quien devolvió a los argentinos el federalismo y la institucionalidad, y gobernó respetando el diálogo y la libertad”, sostuvo luego. Valdés cerró este acto de campaña pidiendo que “juntos, caminemos sabiendo que sí, se puede cambiar el país par a siempre”. Cabe agregar que también fue parte del encuentro el ministro de Producción y candidato a diputado nacional, Jorge Vara.

Valdés, además, junto con el ex gobernador y actual senador provincial Ricardo Colombi, encabezó el acto de campaña en Mercedes. “La próxima elección no la tiene que ganar solo el Presidente, la tenemos que ganar todos, por eso le pido a los correntinos, a los mercedeños, que reflexionen, que tenemos que ganar las elecciones para poner en la ciudad de Mercedes la mayor cantidad de concejales posibles para que controlemos al Ejecutivo municipal”, expresó el mandatario.

Instó así a la militancia y a los vecinos a no tener miedo de cambiar, porque “vamos a estar juntos, este Gobernador con Ricardo Colombi, nuestros concejales y cada uno de los partidos que integran ECO, para ganar esta elección, porque va a ser el preludio de lo que viene: recuperar la ciudad de Mercedes para continuar y profundizar las políticas de desarrollo que estamos llevando adelante en toda la provincia y que aquí logró traer el gas natural, repavimentar las rutas 123 y 119, entregar viviendas y mejorar barrios”.