Impactante incendio causó pánico y destruyó un autoservicio en Alvear

En pleno centro de la localidad de Alvear, un voraz incendio destruyó por completo un autoservicio y las enormes lenguas de fuego causaron pánico en esa comunidad, ya que el negocio está emplazado a metros de la Municipalidad y del Banco Nación, entre otras entidades.

El fuego también avanzó hacia otro local, aunque lograron controlarlo a tiempo.

Fue cerca de las 4 de ayer cuando el autoservicio Vicenti, situado frente a la plaza principal, por calle San Martín, comenzó a arder.

Llamaron de urgencia a los bomberos y las sonoras sirenas del autobomba despertaron a los vecinos.

La dueña terminó internada en estado de shock al ver que todas sus cosas se quemaban. Contó que estuvo allí hasta la 1 aproximadamente y estimó que un cortocircuito pudo haber sido la causa.

Para apagar las llamas trabajaron bomberos voluntarios de Alvear y de la vecina localidad de La Cruz, distante a unos 15 kilómetros.

La llamas también se propagaron a un comercio lindante (denominado Tres Marías), aunque por fortuna su propietario logró extinguir las amenazantes llamas.

El siniestro no registró víctimas, pero el local siniestrado tuvo pérdidas materiales totales.

Antecedentes

En relación con el impactante hecho, una periodista de Alvear, Liliana Oliveira, confesó que “nunca se vio algo así”.

“Llamaron cerca de las 5 de la mañana aproximadamente contando que se producía un incendio enorme. Nunca se vio algo así en la historia de Alvear. Fueron los bomberos de la ciudad y en colaboración con otros de La Cruz, estuvieron trabajando y colaborando en el comercio que se incendió”, dijo en Radio Dos.

Contó que “sólo se rescataron las garrafas y hay peligro de derrumbe. En el local no sirve más nada, no quedó nada en pie.

El fuego llegó hasta las cámaras, donde hay insecticidas y productos de limpieza”, añadió.

La periodista destacó además que “el local está a media cuadra de la Municipalidad y del Banco Nación, o sea en pleno centro de la ciudad”.

Oliveira describió que “son tres dotaciones de bomberos las que estaban trabajando arduamente en el lugar”.

Además, relató que “nos decía la señora propietaria del local, ‘voy a tener que empezar de nuevo’; quedó internada por un pico de presión, calculan que se debió a un cortocircuito, aunque no saben qué pasó, porque la señora estuvo hasta la 1 de la mañana trabajando y estaba todo normal”.

Por último, la periodista de Alvear mencionó que “se escuchaban las explosiones en el lugar, no eran de garrafas, eran menores, pero era terrible, fue muy tremendo este despertar en Alvear”.