El “Decano” con el fin de semana libre

Un rápido regreso tuvo Sarmiento desde Pergamino, tierra donde perdió el invicto que ostentaba en el Torneo Federal “A”, al caer el jueves ante Douglas Haig por 2 a 1.

Al arribar a la capital chaqueña la delegación del conjunto “decano”, los futbolistas realizaron movimientos de tipo regenerativos, tras lo cual, el cuerpo técnico encabezado por Adrián Tosetto resolvió otorgar al plantel el fin de semana libre. Los que tienen familia en otras provincias tomaron la decisión de regresar a sus hogares para pasar con ellos, y de paso emitir su voto este domingo.

El próximo compromiso de Sarmiento será ante el nuevo líder de la Zona A del certamen, Boca Unidos de Corrientes, al que recibirá en el estadio Centenario. El partido se jugará el sábado a la noche, en horario a confirmar.

En el partido ante el “Milan de Pergamino” Sarmiento no tuvo expulsados. Sí, el cuerpo médico tendrá que evaluar a Brian Berlo (autor del transitorio gol del empate), suplantado en el cuarto de hora inicial del segundo tiempo por Emanuel Córdoba.

Después de Boca Unidos, Sarmiento protagonizará el clásico frente a For Ever.