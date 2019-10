TENIS: CHALLENGER

CORIA VA POR EL

TITULO EN LIMA

El rosarino Federico Coria se impuso ayer sobre el santafesino Facundo Bagnis en tres sets y avanzó a la final del Challenger de Lima, Perú, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 54.160 dólares.

Coria le ganó a Bagnis (146) por 7-5, 5-7 y 6-0 y mañana buscará su segundo título Challenger del año después de haber ganado en Savannah.

Su rival en la final será el brasileño Thiago Monteiro, quien derrotó al peruano Juan Pablo Varillas.

SCHWARTZMAN,

FINALISTA EN VIENA

El tenista argentino Diego Schwartzman venció ayer al francés Gael Monfils en dos sets y se clasificó para la final del ATP 500 de Viena, Austria, en la que enfrentará al top ten local Dominic Thiem.

El “Peque” Schwartzman le ganó a Monfils (14) por 6-3 y 6-2 y se metió en la final del torneo austríaco, la séptima en el circuito mayor de la ATP y la tercera de este año.

La final de Viena reparte premios por 2.433.800 euros, se podrá ver mañana desde las 9 (hora de la Argentina) por Espn.



SE IMPUSO POR 19 A 7

INGLATERRA SUPERO A NUEVA ZELANDA Y ES EL PRIMER FINALISTA DEL MUNDIAL DE RUGBY

El seleccionado de Inglaterra avanzó hoy a la final de la IX Copa del Mundo de rugby que se desarrolla en Japón al vencer a Nueva Zelanda, vigente campeón, por 19 a 7 (primer tiempo 10 a 0), jugando un notable partido que lo tuvo como claro dominador.

El cotejo se jugó en el International Stadium de la ciudad de Yokohama, con el arbitraje del galés Nigel Owens y ahora los ingleses esperarán al otro finalista de la semifinal que jugarán mañana, a las 6 de Argentina, Sudáfrica y Gales en el mismo escenario.

La final se desarrollará el sábado próximo en Yokohama desde las 6, y el día anterior el tercer puesto en el Tokyo Stadium a las 6.

Los tantos ingleses se concretaron con un try de Manu Tuilagi, una conversión de Owen Farrell y cuatro penales de George Ford, mientras que los All Blacks hicieron un try por intermedio de Arvie Savea, convertido por Richie Mo’unga.

Hay cruces para el nacional de clubes

San Isidro Club (SIC), Duendes de Rosario, Belgrano, Jockey Club de Rosario, Hindù Marista de Mendoza y GER se clasificaron ayer, junto con Pucará, para disputar el sábado de 2 noviembre los cuartos de final del Nacional de Clubes, que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Tras desarrollarse la tercera y última fecha del torneo, los cuartos de final quedaron definidos: Jockey Club de Rosario-SIC, Duendes de Rosario- Belgrano, Hindú-GER y Pucará-Marista.