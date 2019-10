Fiscales y presidentes de mesa: entre los nuevos y los que “vieron crecer a sus votantes”

Diego Sabao

Muchos son jóvenes viviendo sus primeras experiencias siendo presidentes de mesa o fiscalizando para algún partido; otros, en cambio, cuentan con una vasta trayectoria y conocimiento no sólo del trabajo, sino también de los propios votantes. El Litoral dialogó con varios de ellos en diferentes escuelas de la ciudad, desde donde surgieron relatos variados, entre los de trayectoria y los debutantes, pasando por algunos que tienen todavía pocas elecciones trabajando.

En la escuela Nº 444 ubicada sobre avenida Maipú, Silvia Benítez comentó que “trabajo como autoridad de mesa hace diez años o más, vivo cerca, por eso siempre me tocó acá en este colegio”.

Además, la mujer contó a este matutino que “justo recién decíamos que ya conocemos a nuestros votantes, son muchos años y a muchos los vimos crecer”, expresó con una sonrisa; asegurando además que le agrada realizar esta labor en cada jornada electoral.

Tanto es el conocimiento que llegan a tener al estar siempre en la misma mesa, que hasta advierten algunas ausencias llamativas. “A veces nos llama la atención que no venga a votar alguien que nunca falta”, dijo Silvia, tratando de demostrar el nivel de conocimiento que tiene luego de tantas experiencias con las mismas personas.

Mauro, en la escuela República del Paraguay, contó que también lleva al menos una década siendo presidente de mesa. En su caso, tuvo varios cambios y, al no tocarle siempre la misma parte del padrón, no llega a conocer a sus votantes; aunque en las últimas tres repitió y recuerda algunas caras, según señaló.

En las Mil Viviendas, más específicamente en la escuela Nº 404, Juan Alberto recibe a sus votantes con una amplia sonrisa y se advierten incluso saludos de confianza. Es que, lleva más de 15 años ejerciendo esa labor en los comicios, siempre en el mismo sitio.

“A algunos de los más jóvenes por ahí no los conozco, pero al resto sí”. Además, el hombre se enorgullece: “Nunca falté y jamás llegué tarde, siempre estuve presente acá para cumplir con mi deber”.

En otro colegio estaba Pablo, fiscalizando por primera vez. Rodeado del resto de las autoridades, el joven reconoció: “Arranqué un poco nervioso pero está yendo todo bien”, expresó, además de destacar el apoyo de sus compañeros de la mesa.

Otro debutante hubo en la escuela Nº 275 de Laguna Seca. Allí, Luis esperaba a los votantes con claras muestras de alegría. Al respecto, el hombre comentó a El Litoral que “es la primera vez que me toca ser presidente y la verdad es que estoy feliz de la vida”, expresó con entusiasmo.

Luis contó además que siempre esperó ser llamado para vivir la experiencia, y que estaba muy satisfecho luego de varias horas allí en una de las mesas de la planta baja. “Estoy cumpliendo con la patria”, destacó el hombre en medio del diálogo con este medio.

Asimismo, alegre por el llamado, expresó su deseo de seguir participando de esta manera en los próximos comicios. “Tuvimos un movimiento constante desde que arrancamos, pero con la capacitación que tuve todo está yendo muy bien”, señaló Luis. Elsa, una fiscal, se encontraba sola en la mesa junto al presidente por la ausencia del resto, que no se presentó. “Hice esto por primera vez en 2015”, comentó. Además, con el sol dando de lleno desde temprano, acotó: “Ahora estoy sufriendo un poco el calor, pero está todo tranquilo, sin problemas”.

Todas las autoridades de mesa que dialogaron con El Litoral le restaron importancia a las posibles complicaciones que podrían darse durante el recuento. Por un lado, destacaron que, al ser pocas boletas, podrían hacerlo de manera ágil y sin mayores dificultades.

Además, coincidieron en destacar la buena relación con el resto de la mesa, tanto fiscales como presidentes. “Algunos nos conocemos de elecciones anteriores, y siempre lo importante es el respeto”, resaltaron.