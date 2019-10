Axel Kicillof es el nuevo gobernador bonaerense

El ex ministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kicillof se convirtió en el sexto gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires desde la recuperación de la democracia en 1983, al vencer ampliamente en las elecciones a la actual mandataria María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio).

Kicillof, del Frente de Todos, acompañado en la fórmula por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, obtenía anoche 52,13% de los votos (4.791.282), contra el 38,56% (3.544.214) de Vidal, quien llevó a Daniel Salvador como candidato a vice por la alianza oficialista.

En tanto, el diputado y ex intendente de Bolívar Eduardo “Bali” Bucca conseguía 5,11% de los votos (470.058), por Consenso Federal, el partido de Roberto Lavagna.

Christian Castillo, del Frente de Izquierda-Unidad, conseguía 2,80% y Gustavo Alvarez, del Frente NOS, alcanzaba el 1,38%.

Además, se registraba alrededor de un 4% entre votos en blanco, nulos y recurridos e impugnados.

De esta manera, Kicillof se convirtió en el sexto gobernador bonaerense del peronismo desde 1983, después de Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli, y en 2023 completará 31 años de administraciones justicialistas.

Los únicos gobernadores no peronistas en ese período fueron el radical Alejandro Armendáriz y Vidal.

Pese a su derrota, Vidal sacó 2,5 puntos más que Macri, mientras Kicillof logró unas décimas más que Alberto Fernández.

Kicillof sostuvo anoche en su discurso tras el triunfo, que la situación económica que deja la gestión de Vidal es de “tierra arrasada”.

Al hablar desde el búnker del peronismo junto al presidente electo, Alberto Fernández, el economista planteó que “vamos a gobernar para crear trabajo, ayudar y apuntalar la salud y la educación pública, que no se vulneren derechos” y prometió que “se viene una etapa de reconstrucción de la provincia de Buenos Aires”.