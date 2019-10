La UIA con agenda de campaña

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo recibió al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en la sede de la entidad fabril y lo definió como “muy empático” y aseguró que no quiso desairar a Mauricio Macri, quien el martes en Córdoba lo criticó porque no se quedó a escucharlo durante un acto.

Acevedo indicó ayer en declaraciones a la prensa que en Fernández “más que nada escuchó”.

“Hizo preguntas, pero tiene ideas de que se va a abocar a la producción. Creemos que va a tener medidas con una mirada más productiva”, indicó el industrial.

Y sobre su ausencia en la presentación de Macri en Córdoba, dijo que “todo fue una sorpresa porque estaba viajando para Buenos Aires. Realmente, la dueña de casa era la Unión Industrial de Córdoba. No fue mi intención desairar al Presidente, cuya palabra estaba prevista para la mañana. Al final fue a las 15.40 y yo tenía vuelo a las 16”.