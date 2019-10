Reunión, sumario, expresiones de apoyo y judicialización por jornada transfeminista

En la Escuela Normal de Libres, el pasado sábado 28, se concretó el segundo Encuentro Provincial Transfeminista. Durante su desarrollo, algunas participantes izaron las banderas de los Pueblos Originarios, de la Diversidad y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto fue registrado en una imagen fotográfica y el último lunes el Ministerio de Educación inició un sumario administrativo y separó temporalmente de su función al rector del colegio porque presuntamente no cumplió con los requisitos para dar en préstamo las instalaciones. Versión que fue refutada por el docente, quien adelantó que acudirá a la Justicia. El caso que generó voces a favor y en contra tuvo amplia repercusión nacional.

A partir de la difusión de una fotografía en la que flameaban las citadas banderas en el mástil del colegio, ya durante el fin de semana en las redes sociales se multiplicaron las opiniones sobre si fue o no conveniente que el encuentro se realizara en el establecimiento educativo. Pero ese debate, tal como informó este diario, se agudizó el último lunes cuando el rector del colegio Néstor Durán fue notificado de que el Ministerio de Educación le inició un sumario administrativo y lo separó provisoriamente de su rol. Medida que desde el organismo provincial fundaron en que el docente no habría cumplido con normas establecidas para requerir el préstamo de las instalaciones.

Al tomar conocimiento de esto, desde la organización del Encuentro Provincial Transfeminista emitieron un comunicado a través del cual deslindaron de toda responsabilidad a Durán y reclamaron su reincorporación.

Mientras que ayer, integrantes del Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes se reunieron en el Ministerio de Educación con funcionarios de la citada área. Allí, plantearon sus fundamentos de por qué consideran que Durán no incumplió con sus deberes. En tanto, representantes del organismo explicaron los fundamentos de la medida que adoptaron y aclararon que el rector seguirá percibiendo sus haberes mientras se realiza la investigación. Y durante ese proceso podrá ejercer su defensa.

En paralelo, un grupo de tutores envió una carta a autoridades de Educación para expresar su apoyo a Durán, de quien destacan su trayectoria como docente.

A su vez, tanto el rector como la ministra de Educación Susana Benítez dialogaron con el canal televisivo Todo Noticias (TN). El docente, por su parte, aseguró que por whatsapp pidió autorización a la supervisora para usar las instalaciones y sostuvo que no avaló ningún tipo de acción que pudiera generar un daño a la institución. Por eso, adelantó que hoy presentará un recurso de amparo con una medida de no innovar para poder volver a trabajar.

Por su parte, Benítez expresó al citado medio nacional: “Apoyamos el movimiento, respetamos las causas y la lucha, pero son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el movimiento y otra cosa es que, en el cumplimiento del deber de funcionario público, dispongamos arbitrariamente de los bienes del Estado”.