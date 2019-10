Perdió San Lorenzo y Pizzi presentó su renuncia

San Lorenzo sumó una nueva frustración, cayó sin atenuantes 3 a 1 en su estadio ante Defensa y Justicia, que lo superó claramente por la undécima fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, en tanto que Juan Antonio Pizzi, entrenador de San Lorenzo, presentó su renuncia al cargo, pero el presidente del club, Matías Lammens, no se la aceptó y entonces ambos protagonistas continuarán conversaciones para resolver los pasos a seguir.

Si bien no hubo palabra oficial, voceros cercanos a la institución confiaron que en la reunión que el dirigente y el DT mantuvieron en uno de los vestuarios del Nuevo Gasómetro hubo opiniones dispares.

El partido se llevó a cabo en el Nuevo Gasómetro y los goles de Defensa fueron anotados por Alexis Castro y Fernando Márquez, ambos en el primer tiempo, y Rafael Delgado, en la parte final; en tanto que el paraguayo Ángel Romero había adelantado a San Lorenzo, en el período inicial.

Había transcurrido 1 minuto y San Lorenzo se puso en ventaja. Tiro libre desde la derecha de Fernando Bellluschi al centro al área, cabecea Fabricio Coloccini despeja el arquero Luis Unsaín, pero el rebote lo toma el paraguayo Ángel Romero y convierte debajo de los tres palos.

La alegría le duró poco al "Ciclón" y a los 5 minutos Defensa llegó a la igualdad, luego de una "contra" de Fernando Márquez, quien envió centro para que Alexis Castro, de cabeza, entre los centrales y ante la mala salida de Nicolás Navarro, estableciera el 1 a 1.

A los 24, en un contraataque y tras una falla defensiva, Alexis Castro asistió a Fernando Márquez, quien desde afuera del área clavó un golazo, a media altura y cerca del palo izquierdo de Navarro.

La parte final comenzó con las mismas características y al minuto, el "Halcón" de Varela alargó las ventaja, tras un córner desde la derecha, una pésima salida de Nicolás Navarro y un certero cabezazo de Rafael Delgado, en el centro del área.

San Lorenzo perdió aún más el orden, Defensa manejó el partido a su antojo y no obtuvo una goleada histórica, por impericia en la definición.

Llegó el final, con los insultos de la gente hacia a los jugadores y al cuerpo técnico, con la tercera caída en serie en el certamen para San Lorenzo y la misma cantidad consecutiva en el Nuevo Gasómetro.

Con este resultado, San lorenzo se quedó con 16 unidades, 8 por debajo del líder Argentinos Juniors; mientras que Defensa escaló a 13 puntos. En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Independiente el domingo en Avellaneda; al tiempo que Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Argentinos, el lunes.