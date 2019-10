Alberto, cercado por sus propios aliados no pudo hacer campaña en el NEA

n El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, debió suspender ayer su recorrida de campaña prevista para hoy en Formosa, Chaco y Corrientes, debido a que los pilotos de Aerolíneas Argentinas decidieron no hacerle caso y concretar un paro por 48 horas que afectará a 650 vuelos de cabotaje e internacionales, en perjuicio de más de 75.000 personas.

El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner había dicho que “la medida de fuerza le complicaba la vida a mucha gente” y ahora lo padeció en persona, ya que no podrá hacer campaña en el NEA, debido a que sus propios aliados asumieron la responsabilidad de desoírlo y de cercenar el derecho del mismo Fernández y el de otras 75.000 personas que pretendían ejercer su derecho a volar.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (Uala), gremios que agrupan a pilotos y que apoyan abiertamente la candidatura presidencial de Alberto Fernández, no hicieron caso al candidato a presidente del Frente de Todos y tampoco acataron la conciliación obligatoria impuesta por ley.

“Entiendo el reclamo, pero el que paga es el usuario”, había dicho Fernández para intentar calmar a sus propios socios electorales que ahora le impidieron traer su mensaje de campaña al NEA, pues el candidato pretendía hacer noche en Corrientes y volar a Buenos Aires al día siguiente.

Además para mostrarse “cercano” a los pilotos, Fernández había rechazado viajar en otras aerolíneas y en vuelos privados. No es la primera vez que el candidato ha manifestado su oposición a los reclamos sindicales, pese a que la mayoría de las agrupaciones gremiales y sociales apoyan abiertamente su candidatura.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas habían sido acusados de emitir mensajes de campaña durante los vuelos. Al cruce había salido el presidente de Aerolíneas, Luis Malvido, quien dijo que los pilotos de la empresa que leyeron el comunicado lanzaron “un mensaje político” que forma parte de “medidas a favor del kirchnerismo, que apoyan la campaña política” de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Hay que entender que no se trata de una medida en contra de Aerolíneas en particular, sino que es parte de una campaña del kirchnerismo para desestabilizar al Gobierno y, eventualmente, voltearlo”, denunció el presidente de la aerolínea.

Si los pilotos que apoyan abiertamente la candidatura de Alberto Fernández cercenan el derecho de su propio candidato ¿quien asiste y defiende a los 75.000 ciudadanos que pretendían volar el fin de semana?