Talleres intentará dar el salto al primer puesto

La apertura de la novena fecha de la Superliga tendrá acción esta noche con la disputa de dos encuentros, uno en Tucumán y el otro en Rosario.

Talleres de Córdoba intentará hoy instalarse en la cima de la tabla de posiciones de la Superliga y para eso tendrá que derrotar de visitante a Atlético Tucumán, que busca cortar una racha negativa de tres partidos sin ganar en el torneo.

El partido, que comenzará a las 21.10 en el estadio Monumental José Fierro de la capital tucumana, será controlado por el árbitro Nazareno Arasa.

Los cordobeses tendrán una segunda oportunidad para convertirse en líderes de la Superliga y quedar a la espera de los resultados de los partidos que se jugarán el fin de semana.

El domingo no pudo alcanzar ese objetivo al ser derrotado por Independiente, en Avellaneda, en un partido emotivo y cambiante que se definió a favor del local sobre el final por 3 a 2.

Los dirigidos por Alexander Medina suman 16 puntos en la Superliga y comparten el segundo lugar con San Lorenzo, a dos unidades del puntero Boca Juniors, pero también siguen en carrera en la Copa Argentina y por eso tienen una agenda cargada para los próximos días.

El lunes, Talleres enfrentará a Almagro, por los octavos de final de la Copa Argentina y en caso de ganar ese día, tendrá que medirse el viernes contra River Plate, que ya está instalado en cuartos de final.

Ante este panorama, Medina analiza la posibilidad de rotar jugadores para cuidar el aspecto físico y por eso no confirmó el equipo.

En principio, volverán Andrés Cubas, tras cumplir su fecha de suspensión, por Federico Navarro, y Juan Cruz Komar, tras restablecerse de un desgarro, en lugar de Javier Gandolfi, aunque no se descartan otras variantes y se especula con los posibles ingresos de Dayro Moreno y Martín Payero.

El panorama de los tucumanos es diferente ya que tuvieron uno de los peores arranques de temporada de su historia al sumar 7 puntos sobre 24 posibles, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas que generaron preocupación y abrieron dudas sobre el futuro del técnico Ricardo Zielinski,

El fin de semana rescató un punto de visitante al empatar 0 a 0 con Huracán, resultado que le cayó bien al plantel ya que venía golpeado por las derrotas sufridas contra Vélez e Independiente.

A eso hay que sumarle la eliminación que sufrió en la Copa Argentina al ser superado en la definición con remates desde el punto del penal por Colón, en octavos de final.

Newell’s-Banfield

Por su lado, Newell's (1,220) recibirá, a las 19 en el estadio del Parque Independencia de Rosario, a Banfield (1,183), en un partido clave entre equipos que luchan por escapar del promedio con vistas al descenso. El encuentro será arbitrado por Nicolás Lamolina.

Newell's, que viene de empatarle a los suplentes de Boca en la Bombonera, marcha noveno con 14 puntos y no contará con el lesionado volante derecho Jerónimo Cacciabue, quien a priori será reemplazado por Lucas Villarreal, pero entrará como volante central y Julián Fernández se correrá a la derecha.

Banfield, que perdió por 1 a 0 de local con San Lorenzo, marcha vigésimo con siete puntos y pelea por mejorar su promedio de la mano de Julio César Falcioni, quien volvió a dirigir al club donde es un símbolo.