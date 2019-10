Causa usura: ministra Bullrich anunció que implicados serán expulsados del país

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la organización criminal que otorgaba préstamos para lavar dinero producto del tráfico de drogas con tasas impagables mediante la técnica del “gota a gota” y que fue desarticulada por la Policía Federal Argentina tras efectuar allanamientos en nuestra provincia y otros puntos del país.

La funcionaria nacional presentó ayer durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y otros funcionarios, los resultados de la Operación “El Patrón” en la que se detuvo a 69 personas tras efectuar 50 allanamientos en Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.

“Este es uno de los operativos más importantes de nuestro país. Esto contempla un sistema de microlavado de activos provenientes del narcotráfico. A través de la modalidad “gota a gota”, blanqueaban el dinero y utilizaban mueblerías como fachada. Las tasas de los préstamos a veces quintuplicaban las del mercado”, explicó la ministra.

“Esta es una modalidad que se encuadra como asociación ilícita y extorsión. En algunos casos, si las víctimas no pagaban, intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas. Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país”, finalizó Bullrich.

Los efectivos del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, fuerza que conduce Néstor Roncaglia, desplegó tareas investigativas para individualizar a todos los involucrados en esta red narcocriminal de origen colombiano que otorgaba micropréstamos en efectivo a personas de bajos recursos que no reúnen los requisitos para acceder a un préstamo legal para blanquear el dinero proveniente de la venta de drogas.

La modalidad del “gota a gota” contempla que la persona cancele el préstamo en cuotas diarias, semanales o mensuales con tasas de interés que en algunos casos llegaban a quintuplicar la de las entidades financieras. En caso de que los damnificados se atrasaran en el pago, los extorsionaban y amenazaban para recuperar el capital.

Por su parte, el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, aseguró en la conferencia de prensa que la organización se instaló en varias regiones del país “hace cinco o siete años”. Además de Argentina, actuaban “en Brasil y Paraguay de acuerdo a la situación económica”, que “el dinero está probado que venía de Brasil en efectivo” y que “hay vínculos con el narcotráfico”, ya que se asociaban con ellos para “lavar” e “invertir” su dinero en efectivo.

Resultado

Como resultado de los allanamientos se detuvo a 69 personas, mientras que otras 26 se encuentran afectadas a la causa judicial. Además, se secuestró $1.700.000, 1.000.000 de pesos colombianos, 8.600 dólares, 540.000 bolívares, 19.000 pesos chilenos, 36.000 guaraníes, pesos mexicanos y monedas sirias. También incautaron dos armas, 12 vehículos y 65 motos, 111 celulares y 60 gramos de cocaína.

Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción y Correccional de la localidad de Curuzú Cuatiá a cargo de Martín Vega, quien ordenó 50 allanamientos en domicilios y galpones en Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes.