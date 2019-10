Ernestina Pais protagonizó un escandaloso choque

Un choque entre una camioneta y un auto estacionado en Olivos terminó en revuelo mediático, controversia y una denuncia policial. Quien conducía era Ernestina Pais y, según fuentes oficiales, tras el hecho intentó fugarse y reconoció estar ebria. La periodista sostuvo en cambio que no había tomado alcohol y que se había ido del lugar caminando sólo para buscar testigos para el seguro.

Pais dio su versión sobre el choque y cuestionó a los agentes de tránsito: “¡Me difamaron!”, dijo al hablar sobre el accidente que protagonizó ayer a la madrugada en Olivos, donde negó haberse dado a la fuga y explicó que no se hizo el test de alcoholemia para salir a buscar testigos.

Todo comenzó alrededor de las 2.30 de este viernes, en el cruce de la avenida Libertador y la calle Espora, en Olivos, según fuentes oficiales. Pais, de 47 años, chocó su Chevrolet Tracker contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado. Los vehículos sufrieron serios daños, especialmente el de la periodista, quien, tras varios intentos de dar marcha atrás para desengancharse y sacar su camioneta, se bajó y la dejó en marcha y con las luces encendidas. Esto último de acuerdo a fuentes cercanas a la comuna, cuyas cámaras de seguridad captaron el hecho y permitieron dar aviso a la Policía bonaerense y al Comando de Patrulla Municipal.

Tras impactar contra el auto y bajarse de su camioneta, Pais se fue caminando, según fuentes oficiales, que indicaron además que los agentes de tránsito le pidieron que se detuviera, pero que ella siguió caminando hasta llegar a las calles San Lorenzo y Espora.

De acuerdo al mismo parte, la periodista finalmente volvió al lugar, donde los agentes intentaron hacerle la prueba de alcoholemia, a la que ella se negó. Ese hecho fue informado al Juzgado de Faltas N° 1, que la citará para la semana que viene. “Ernestina Pais refiere encontrarse en estado de ebriedad y haber colisionado accidentalmente”, reza el texto oficial. Es por eso que una policía le labró un acta de infracción, indicaron fuentes de la investigación.

La otra protagonista del hecho, la dueña del Gol, se enteró de todo recién durante las primeras horas de la mañana, cuando salió de su casa para ir a trabajar. “Me encontré con mi auto chocado y movido del lugar donde lo dejé estacionado. Estaba bien estacionado, más atrás, y lo encontré en un lugar donde no se puede estacionar, todo chocado y roto, con un papel que decía que la Municipalidad lo había removido”, explicó Liliana en diálogo con Angel de Brito en el programa Los Angeles de la Mañana. Minutos más tarde fue a labrar un acta por el hecho a la Comisaría 1ª de Olivos, aunque no haya delito penal alguno.