Hong Kong: activistas desafían la prohibición de usar máscaras

Las autoridades de Hong Kong prohibieron ayer el uso de máscaras en las protestas mediante la reactivación de una antigua ley de emergencia y los manifestantes salieron a las calles a levantar barricadas con el rostro tapado.

Las protestas estallaron en junio pasado después de que el gobierno presentara un proyecto de ley de extradición a China que luego fue retirado y que es visto por los activistas como un ejemplo de la erosión de sus derechos desde que en 1997 la ex colonia británica fue devuelta a China.

Ni el gobierno central chino ni la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, han podido frenar las movilizaciones, que se han tornado cada vez más violentas.

Lam anunció ayer la prohibición del uso de máscaras haciendo alusión a unas disposiciones de emergencia de 1992 que no se utilizaban desde hacía 52 años.

“Creemos que la nueva ley tendrá un efecto disuasorio en los manifestantes violentos y ayudará a la policía en su misión de mantener el orden”, explicó en una rueda de prensa. Agregó que la prohibición, que ya entró en vigor, no implicaba un estado de emergencia. Inmediatamente después de su mensaje, los manifestantes reaccionaron en las redes sociales con llamados a manifestaciones masivas para los próximos tres días y las calles del barrio Central se vieron invadidas de jóvenes.