Ricardo, confiado: “Hay segunda vuelta, quédense tranquilos y acuérdense”

El senador provincial y presidente de la UCR de Corrientes, Ricardo Colombi, se mostró confiado respecto al resultado de las elecciones del 27 de octubre: “Hay segunda vuelta, acuérdense”, dijo. Sostuvo, además, que es “impensado” que el kircherismo tenga una actitud diferente con Corrientes.

En una entrevista a Radio Sudamericana, sostuvo: “Veo un panorama totalmente diferente al de agosto, unos guarismos acercándose a lo que fue junio con esos números. Indicamos que hay un camino a segunda vuelta que es lo más importante, así que esa es la expectativa de lo que uno ve y siente en ciertos sectores de la sociedad”.

“Cuando uno habla, habla en base a la experiencia, al conocimiento y a lo vivido. Pensar que esto va a cambiar es muy difícil (haciendo referencia al kirchnerismo). Pensar que tendrán una actitud diferente con Corrientes es impensado y hay pruebas. Fíjense que el 90% de los legisladores que representan al kirchnerismo son los de La Cámpora; entonces, esto se puede dar como aquella vieja situación cuando dicen “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, agregó.

“Hoy esta situación se da con Alberto al gobierno, Cristina al poder. Cristina va a gobernar desde el Congreso de la Nación siendo presidenta del Senado. Ya está la pelea, cada uno va a fortalecerse y tener supremacía sobre otro”, aseguró

Además, el ex gobernador cargó contra la candidata a diputada nacional por la lista de Juntos por el Cambio, Ingrid Jetter.

“En Mercedes tenemos una candidata a concejal que es kirchnerista, apoyada por Ingrid Jetter. Hace 8 años integra el kirhnerismo y es una falta de respeto llevar la candidatura cuando supuestamente dice defender los intereses de Mauricio Macri”, se quejó.

“Lamentablemente, no se hizo nada en ningún nivel, yo no tuve la adhesión ni dentro ni fuera del partido para poder acordar una salida a esta cuestión”, reconoció.

“Yo no me arrepiento de nada de lo que digo porque tengo la frente en alto y la conciencia tranquila”, aseguró.

El actual presidente de la UCR también opinó sobre la queja de los 15 gobernadores opositores que recurrieron a la Justicia por la quita del IVA a alimentos.

“Los gobernadores del PJ que recibieron plata a troche y moche, y que siguen recibiendo ya que este gobierno les devolvió el 15% por ciento de coparticipación, fueron a la Corte porque iban a sufrir una pérdida de los recursos. Estos vienen a hablar de coparticipación, vienen a hablar de solidaridad, del pobre y de la pobreza yendo en contra de los intereses de la propia gente que dicen defender”, fustigó.

“Los reclamos para adentro, esto es así lamentablemente. No tenemos una visión de país y si no entendemos que es necesario avanzar en una cuestión estructural y de reformas, todo va a ser mucho más difícil”, lamentó.

“Los gobernadores no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Estamos hablando de que estos gobernadores van en contra de las personas más necesitadas”, concluyó.