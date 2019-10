Güemes buscará seguir solo arriba

Atlético Güemes (10 puntos) de Santiago del Estero buscará continuar en soledad al frente de la zona A del torneo Federal A, cuando visite esta tarde en Gualeguaychú, a Juventud Unida (5). El partido se jugará desde las 16.30 en la ciudad entrerriana, y el árbitro será Maximiliano Macheroni.

En el partido adelantado de la fecha, disputado el viernes, Defensores de Pronunciamiento sorprendió en su visita a Central Norte de Salta, al que venció por 2 a 1.

Mauro Siergiejuk, un gol en cada tiempo, adelantó al equipo entrerriano en el marcador, descontando cuando ya era tarde, Fabricio Reyes para el local, que de esta manera sufrió su segunda caída consecutiva.

Este domingo se completará la sexta fecha del grupo con los siguientes partidos:

11.00: Sp. Belgrano - For Ever / Carlos Córdoba

16.30: Juv. Unida - Güemes / Maximiliano Macheroni

17.00 Def. de Belgrano - Douglas Haig / José Sandoval

17.00: Unión - Crucero del Norte / Guillermo González

19.00: Sarmiento - Sportivo A. C. / Federico Guaymas Tornero

Tendrá fecha libre, San Martín, de Formosa.