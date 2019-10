Se mantiene la programación dominical de la Liga Correntina

Luego de la suspensión y reprogramación para el martes de los partidos previstos para la jornada de ayer, si el buen tiempo acompaña, se disputarán los juegos programados para la jornada de hoy en los certámenes de la Primera División A, Ascenso y Femenino de la Liga Correntina de Fútbol.

Los cotejos de ayer correspondientes a la fecha 23 de la A, fecha 22 de la B y revanchas de los cuartos de final de la Copa de Oro Femenina se suspendieron luego de las lluvias caídas en las últimas jornadas. La grilla de partidos del torneo Masculino se reprogramó para el martes, jornada que puede marcar la consagración de Cambá Cuá como campeón de la Primera A.

En cuanto a los juegos previstos para hoy, se mantendrán, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

Se disputarán tres cotejos por el ascenso; y por la División A, en cancha de Ferroviario, a las 16.30 Deportivo Mandiyú se enfrentará contra Mburucuyá.

También se jugarán los cotejos revancha por los cuartos de final de la Copa de Plata del torneo Femenino.

Para hoy

Cancha de Alvear

14.30 (1ra. Div. B) Alvear vs. Alumni. Arbitro: Adrián Sosa.

16.30 (1ra. Div. B) Robinson vs. Sportivo Corrientes. Arbitro: Madelein Olaechea.

Cancha de Ferroviario

14.30 (1ra. Div. B) Barrio Quilmes vs. Juventud Naciente. Arbitro: Emilio Tripier.

16.30 (1ra. Div. A) Deportivo Mandiyú vs. Mburucuyá. Arbitro: Sergio Pérez.

Cancha de Libertad

19.00 (Copa de Plata Femenino) Sacachispas vs. Curupay B. Arbitro: Vanesa Benítez.

20.00 (Copa de Plata Femenino) Robinson vs. Lipton A. Arbitro: Karina Fernández.

21.00 (Copa de Plata Femenino) Ferroviario vs. Deportivo Empedrado. Arbitro: Yanet Robledo.