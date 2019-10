Otra vez con aumentos

LOS NUMEROS: 73% del costo total corresponden al precio de la vacuna.

LOS NUMEROS: $24,70 es la diferencia por animal vacunado, respecto a lo que el productor pagó en la 2º campaña 2018.

LOS NUMEROS: $20 es el costo operativo aprobado por la Fucosa.

El pasado lunes comenzó en Corrientes la 2° campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa, que abarcará a todas las categorías del rodeo provincial. El operativo involucra un movimiento importante de vacunadores y productores, y como viene sucediendo en las últimas campañas, tendrá un importante costo para el productor ganadero: $71 por animal vacunado.

Alrededor de 5 millones de cabezas bovinas y bubalinas serán inoculadas en los próximos 60 días, según lo dispone el calendario de vacunación contra la fiebre aftosa que prevé el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El operativo es realizado por personal de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa), con más de 400 vacunadores distribuidos en todas las delegaciones que el organismo tiene en la provincia.

Más allá del operativo sanitario, que es obligatorio para todos los campos de las áreas denominadas “Libre de Aftosa con Vacunación”, cada vez que se avecina una campaña de vacunación antiaftosa se genera una gran controversia, que tiene que ver con el costo que significa para el productor. Y los incrementos que se vienen dando en los últimos años son más que elocuentes.

El costo operativo que tiene la campaña lo elabora la Fucosa en base a los honorarios de los vacunadores, la movilidad, cargas sociales, costos administrativos, insumos, etc. Este costo fue aprobado en las últimas semanas en $20 por animal vacunado para esta campaña. No obstante, el costo más elevado que tiene cada campaña es la vacuna, donde son los laboratorios fabricantes los que ponen el precio de plaza. Para esta oportunidad, el precio es de $51.

Esto hace un costo total por animal vacunado de $71 de contado. Los productores que prefieran pagar la vacunación a 30 días podrán hacerlo, pero a $74,55 por animal. Mientras que existen algunas bonificaciones para productores socios de Sociedades Rurales de la provincia ($67,45 contado y $70,80 a crédito).

El incremento que se toma entre el costo de la segunda campaña 2018 y la segunda campaña 2019 supera el 50%. El año pasado, en el mismo operativo, el costo había sido $46,30 de contado, por lo cual el productor deberá pagar este año $24,70 más por animal. Si se toman los costos por separado, el precio de la vacuna en octubre de 2018 era de $32,50, mientras que el costo operativo había sido de $13,80.

El incremento del precio de la vacuna antiaftosa que fabrican tres laboratorios autorizados en el país viene siendo una constante en las últimas campañas. Y fue un tema de debate en el último Congreso Nacional de Fundaciones y Entres de Lucha Sanitaria, realizado en agosto en Curuzú Cuatiá.

“El aumento de las vacunas de lucha sanitaria obligatorias, tanto brucelosis como aftosa en los últimos años se han disparado. Hemos hecho comparaciones con otros productos que no son obligatorios, o que tienen más laboratorios que lo fabrican, y la diferencia es importante”, explicó Ignacio Martínez Álvarez, presidente de la Fucosa.

El dirigente curuzucuateño explicó que, en base a trabajos realizados desde la entidad sanitaria, comprobaron que un producto muy utilizado en el campo, como la Ivermectina, en los últimos 9 años tuvo un incremento promedio de 1.000%. Mientras que el aumento de las vacunas de aftosa y brucelosis (dos vacunas obligatorias) estuvo en alrededor de 2.200%. “La diferencia de estas dos vacunas obligatorias, es de más de 1.000% respecto a otros productos”, comentó Martínez Álvarez.

En cuanto al costo operativo, elaborado por la Fucosa y aprobado por la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), el aumento es de un 42% entre campaña y campaña (segunda 2018/segunda 2019). Según explicó el titular de la Fucosa, el costo operativo significa el 27% del total de los $71 que el productor tiene que pagar por animal vacunado. “Antes era 50 y 50”, comentó; a lo que agregó que “el 65% del costo operativo son cargas sociales, sueldos y movilidad. Hay que tener en cuenta que tenemos 400 vacunadores trabajando para llegar a los 26 mil establecimientos ganaderos de Corrientes”.