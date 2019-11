Múltiples actividades nocturnas en los museos y salas culturales correntinas

Los museos y centros culturales correntinos abrirán sus puertas mañana a la noche para ofrecer al público exposiciones, charlas, música, danza y gastronomía. Las actividades comenzarán a las 19 y se extenderán hasta la medianoche.

El Instituto de Cultura de Corrientes avanza en los preparativos para una nueva edición de la Noche de los Museos que se hará este sábado en museos, centros culturales y otros establecimientos que se sumaron a la propuesta de abrir las puertas en horario especial.

En el Museo de Bellas Artes “Juan R. Vidal” (San Juan 634) será posible recorrer y apreciar la muestra “Entre el cielo y la tierra II. Homenaje”, de los artistas José Mizdraji y Salvador Mizdraji en la Sala José Negro; “Al acecho”, de Estela Queirolo, en el anexo de la Sala José Negro; “La obra del mes”, patrimonio del Museo en la Sala Justa Díaz de Vivar; y la colección “Felix Buge”, en la Sala Adolfo Mors. Se dictará además el taller de conservación y restauración a cargo de Elisa Martínez, María José Llano y Jennifer Pared.

En el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland” (avenida costanera General San Martín 100) estarán habilitadas las salas de exposición permanente y también formará parte de la oferta una muestra del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone) con patrimonio de su colección y muestras de ilustraciones del personal científico. Asimismo, están previstas las charlas “Señores del aire, el mundo de las aves rapaces” y “Murciélagos, su rol ecológico”.

Además, en el Museo Arqueológico y Antropológico, ex Casa Martínez (Quintana 971), estará habilitada una muestra de artesanías, se llevarán adelante visitas guiadas, habrá un laboratorio abierto de arqueología y las especialistas María Camelino y Marisol Maciel darán la charla “Limpieza y cuidados de piezas”.

Otro de los atractivos será la retreta de la Banda de la Música de la Provincia que se presentará a las 20 en la plaza 25 de Mayo. “La Noche de los Museos tiene como objetivo visibilizar a los museos de Corrientes, a los que se suman otros espacios culturales.

Lo que buscamos es abrirnos a la comunidad, generando un circuito atractivo para la familia y atraer así a un público que habitualmente no asiste”, destacó el presidente del Instituto de Cultura, arquitecto Gabriel Romero.

Una de las novedades para este año será la participación, por primera vez, del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), que va a exhibir la colección original del naturalista Amado Bonpland, en su sede ubicada en el campus Cabral de la Unne.

El Poder Judicial de la Provincia también se suma a esta iniciativa abriendo las puertas de dos edificios patrimoniales, Casa Lagraña y el ex hotel Buenos Aires.

También se suma La Augusta y Respetable Logia Génesis Nº 1. En la sede de La Mansión Cultural (9 de Julio 1610), presentará una nutrida agenda cultural que incluye disertación sobre la historia de la masonería en Corrientes, conciertos musicales de temas compuestos por masones, exposición de libros, maquetas y joyas masónicas, entre otros.

En este mismo espacio habrá una milonga a cargo de un grupo de tango de Resistencia.

Los centros culturales dependientes de la Municipalidad de Corrientes también confirmaron que abrirán sus puertas en el marco de la Noche de los Museos.

En el Centro Cultural Adolfo Mors (parque Cambá Cuá), los visitantes podrán hacer visitas guiadas, y hay charlas programadas que serán dictadas por artistas que se encuentran exponiendo. Es el caso de Juan Alberto Medina con su propuesta “Tondo” (formato circular) y la presencia de la artista invitada Christian Alvarez. Ambos también pintarán en vivo.

En el caso del museo Casa Molina (Pellegrini 937), está habilitada la muestra “Libertad y dependencia” del artista Benjamín Pujol, que estará a cargo de la visita guiada.