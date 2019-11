Filmaron una brutal gresca vecinal en el barrio Costa Esperanza

Un numeroso grupo de vecinos que viven en el barrio Costa Esperanza (cercano al 17 de Agosto) protagonizó un violento episodio que por fortuna no pasó a mayores, ya que las circunstancias fueron muy tensas.

Habitantes del lugar filmaron lo ocurrido y lo subieron a las redes sociales. Puede advertirse la presencia de dos facciones de violentos jóvenes protagonizando incidentes, con amenazas cruzadas, y blandiendo palos y machetes. El video fue tomado del muro de Facebook de Todo Policiales y fue enviado por gente de la zona.

Desde la Policía, en tanto, afirmaron que no hay denuncias formales respecto a la trifulca, que no habría llegado a las agresiones físicas.

Se dijo que todo pasó a metros de la plaza del barrio Nuevo, en la zona conocida como Costa Esperanza, por calle Sánchez de Bustamante casi Túpac Amaru.