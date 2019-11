Por vía judicial y legislativa investigan si existieron o no planes truchos en Mercedes

Hace 26 días fue la conferencia de prensa en la que el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, planteó que presuntamente se pagaban unos 74 planes truchos que ya habían implicado una millonaria erogación de recursos comunales. Asimismo, cuestionó la legalidad del sueldo del actual Jefe comunal, quien refutó ambas denuncias. Precisamente, para determinar si hubo o no algún tipo de irregularidad, tanto la Justicia como el Concejo avanzan con sus respectivas investigaciones.

En base a las documentaciones recolectadas durante los allanamientos realizados semanas atrás, tanto la titular del Juzgado de Instrucción, Correccional y de Menores, como el fiscal, escucharon al intendente Diego Caram y al secretario de Hacienda, Pedro Brun. Declaraciones que, durante varias horas, fueron brindadas el pasado martes. Sobre esto, el abogado defensor del Jefe comunal expresó en el programa 8 AM que la audiencia fue extensa debido a que el expediente ya tiene tres cuerpos con 600 fojas. Si bien aclaró que no pudo realizar un estudio pormenorizado de todo, dijo que estuvo media hora leyendo la documental y luego recién los funcionarios comenzaron a declarar.

En este punto, indicó que primero ellos expusieron sus argumentos de por qué sostienen que no cometieron anomalías y después respondieron las preguntas del fiscal y la jueza.

Mientras que al día siguiente, Cemborain también fue a la Fiscalía para presentar otras presuntas pruebas de las anomalías.

Averiguaciones

En paralelo a las actuaciones de la Justicia, la comisión investigadora que conformó el Concejo Deliberante sigue trabajando para poder obtener los fundamentos del despacho que deberán emitir al respecto.

“Al principio ya se pidió informes al Ejecutivo, quien nos brindó información sobre su sueldo y creo que ya quedó clarificado que no está cobrando nada indebido. Con respecto a los presuntos pagos cuestionados, en esa oportunidad también nos comunicó que la documentación fue retirada por la Justicia durante los allanamientos”, recordó uno de los ediles en diálogo con El Litoral. Por eso, “también desde el Concejo se envió una nota a las autoridades judiciales para que nos brinden un informe sobre los escritos que ellos recolectaron sobre el abono de los planes”, indicó.

Esas y otras medidas, como dialogar con algunas de las personas que aparecen en la lista de presuntos beneficiarios, fueron adoptadas por los ediles que están a cargo de la etapa de instrucción en el marco de la comisión investigadora. “Hasta ahora no tenemos ninguna prueba que demuestre la existencia de planes truchos, pero seguimos investigando”, comentó el concejal. Posteriormente acotó que “tampoco la Justicia se expidió al respecto y nosotros tenemos aún plazo para emitir un despacho”.

No obstante, para analizar el estado de las averiguaciones, estimó que antes de que finalice la próxima semana sesionaría la comisión investigadora.