Con el 53% de votos, Sáenz es el nuevo gobernador de Salta

El candidato a gobernador del Frente Sáenz Gobernador, el intendente de Salta Gustavo Sáenz, obtuvo ayer 371.943 votos, o sea un 53,86%, con el 97,5% de las mesas escrutadas, seguido por el diputado nacional Sergio Leavy, del Frente de Todos, que alcanzó los 178.643 votos, que implican un 25,59%.

De esta manera, con cerca de un 28% de diferencia, el actual intendente capitalino se convirtió en flamante gobernador electo de Salta, tras los doce años de gestión de Juan Manuel Urtubey en la gobernación de la provincia, que asumió el 10 de diciembre de 2007.

El primero en saludar a Sáenz fue el propio Urtubey, quien a través de su cuenta oficial de Twitter publicó: “Salta tiene un nuevo gobernador electo. Recién hablé con Gustavo Sáenz para felicitarlo por su triunfo”.

Luego, afirmó: “Acordamos comenzar mañana mismo con la transición y le expresé la total disponibilidad de todos mis funcionarios para colaborar con el equipo que asumirá el 10 de diciembre”.

Detrás de Sáenz y Leavy, se posicionó el diputado nacional Alfredo Olmedo, del Frente Olmedo Gobernador, con 107.327 votos, o sea un 15,54%.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), con Pablo López como candidato, alcanzaba los 16.893 sufragios, un 2,45%; mientras que Elia Fernández, del Frente Grande, llegaba a los 15.796 votos, o sea un 2,29%.

En la capital salteña, la candidata del Frente Sáenz Gobernador, la actual diputada provincial Bettina Romero, se convirtió en la primera mujer en llegar a la Municipalidad de Salta, con 148.733 votos, que significan el 52,61%, escrutadas el 99,92% de las mesas.

A ella la siguen David Leiva, del Frente de Todos, con 77.966 sufragios, un 27,59%; Andrés Suriani, del Frente Olmedo Gobernador, que obtuvo 43.189 votos, un 15,28%; y Claudio del Pla, del FIT-U, con 12.788 sufragios, que son un 4,52%.

Promesa a Alberto

Sáenz agradeció los saludos de los principales dirigentes políticos del país y llamó a terminar con la grieta. En esa lista estuvieron el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el presidente electo Alberto Fernández; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

“No tenemos que permitir que la grieta que separa a los argentinos se encuentre en Salta. No lo vamos a permitir. Acá no hay vencedores ni vencidos. Tenemos que trabajar juntos para enfrentar la pobreza y la falta de trabajo, los verdaderos enemigos”, afirmó.

Sáenz le prometió a Alberto Fernández “trabajar a su lado” pero le pidió “trabajar para que el norte postergado se termine de una vez”. Así cerró un discurso dedicado a tratar de combatir la grieta ideológica y política que atraviesa al país.

Guiño de Massa

El diputado nacional electo Sergio Massa (Frente de Todos) felicitó al gobernador electo de Salta, Gustavo Sáenz, quien fue su compañero en la fórmula presidencial de 2015, y le dijo que el peronismo “cuenta con vos” para “construir el nuevo futuro de la Argentina”.

“Querido amigo Gustavo Sáenz quiero felicitarte por el enorme triunfo en estas elecciones y desearte el mayor de los éxitos como futuro gobernador de Salta”, afirmó Massa, futuro presidente de la Cámara baja nacional. “Contá con nosotros, nosotros contamos con vos para construir el nuevo futuro de la Argentina”, dijo el ex intendente de Tigre y ex jefe de Gabinete kirchnerista en su cuenta de Twitter.