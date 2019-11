Carrió salió a pedir que “no estén tristes” por su alejamiento

La diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Elisa “Lilita” Carrió, publicó ayer una carta abierta en la que comenzó a despedirse de la política activa y pidió a quienes lamentan su alejamiento que “no estén tristes”.

“Siempre voy a estar espiritualmente y voy a poner el cuerpo cuando me necesiten”, dijo la legisladora del oficialismo en su misiva. En su carta, la cofundadora de Cambiemos aseguró que, con las elecciones del 27 de octubre, “la república está asegurada” y dijo que seguirá trabajando “pero sin cargos” tras la efectivización de la renuncia a su banca el próximo 1 de marzo, con la apertura de sesiones en el Congreso.

“La gran mayoría ha manifestado su tristeza por el anuncio de mi renuncia a la banca de diputada nacional. Quiero pedirles que no estén tristes. Siempre voy a estar espiritualmente y voy a poner el cuerpo y el alma cuando me necesiten”, expresó Carrió en el documento que publicó a través de sus redes sociales.