Tras incendio en un colegio, evalúan daños para definir los trabajos de restauración

Un par de aulas del Colegio San José de Paso de los Libres fueron afectadas por un incendio. Durante este hecho que se registró el último lunes, no hubo personas heridas, pero las llamas produjeron graves daños. Por eso es que ayer no hubo clases. Desde el área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia enviaron a un profesional y ahora esperan el informe sobre los daños materiales.

Según consignaron fuentes policiales a varios medios de la ciudad fronteriza, el fuego se habría iniciado en la noche del lunes, aproximadamente a las 23. El sereno de la institución fue quien dio el alerta sobre el incendio que estaba originando en el edificio.

En este contexto, según informó Todo Libres, el personal del establecimiento también habría detenido a un sujeto que ahora se encontraría demorado.

No obstante, las autoridades iniciaron una investigación de oficio para determinar la causa de las llamas y si intervino o no alguna persona.

En diálogo con El Litoral, el titular del área de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, expresó que “en la ciudad contamos con un arquitecto que trabaja para el ministerio y él ya evaluó los daños. Seguramente mañana (por hoy) estaremos recibiendo el informe para ver qué trabajos serán necesarios para realizar las reparaciones”.

Es que, además de las dos aulas, las llamas afectaron una pequeña biblioteca y material didáctico que se encontraba en uno de los salones.

En este punto, cabe destacar que en el informe elaborado por la Policía está consignado que cuando los bomberos ingresaron “en cada aula -en uno de los rincones- estaban ardiendo telas, papeles y libros”.