Despidieron a tres municipales que abusaron de otro trabajador y lo filmaron

Tres agentes municipales fueron despedidos de sus puestos en la delegación del barrio San Martín, tras viralizarse un video en el que se muestra a dos de ellos abusando de un compañero de trabajo, quien tiene un retraso madurativo.

La grabación fue repudiada en redes sociales, y desde la Municipalidad indicaron que se ofrecerá asistencia psicológica a la persona afectada.

El hecho habría sucedido la semana pasada, pero la filmación se viralizó en estos días. En ella se ve a dos trabajadores municipales cometiendo abuso contra un compañero, mientras un tercero se encarga de grabar.

La indignación en las redes sociales fue tan grande que hasta el ex intendente Fabián Ríos se pronunció al respecto. La Comuna debió tomar cartas en el asunto, y ayer comunicaron que se procedió a despedir a los agentes municipales involucrados.

El secretario de Coordinación del Municipio, Hugo Calvano, informó que los agresores, incluido quien filmó el hecho, prestaban sus servicios en la delegación del barrio San Martín, y que su despido no fue dificultoso porque estaban incluidos en el programa Neike. “El lunes nos llegó el video y ya lo pusimos a disposición del equipo jurídico de la Municipalidad para actuar al respecto”, detalló el funcionario.

Asimismo, Calvano remarcó que la Comuna se puso “a disposición del personal agredido y su familia”, ya que el mismo “tiene un retraso madurativo. Hay que tener cautela y sensibilidad, no se debe promover esto porque se afecta a la víctima”, agregó.