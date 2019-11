Organizaciones sociales marcharon en contra del nuevo aumento del pasaje de colectivos

Tras el inicio del tratamiento en el Concejo Deliberante del nuevo incremento del precio del boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros, movimientos sociales acudieron ayer hasta el recinto en repudio de la readecuación tarifaria y la posición de la Comisión Ejecutiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes, que solicitó el análisis de la gratuidad del boleto estudiantil.

A pesar de que los manifestantes no pudieron ingresar al recinto fueron recibidos en las escalinatas por el presidente del Concejo Deliberante Norberto Ast.

Luego de la reunión del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu) que se llevó adelante el lunes en la Dirección de Tránsito como consecuencia del pedido empresarial para avanzar con la readecuación tarifaria y la propuesta del sector de que el boleto urbano se incremente y comience a valer $37 y la contrapropuesta de la Comuna de elevarlo a $30, en la jornada de ayer, movimientos sociales se congregaron en la plaza Vera para luego marchar hasta el Concejo Deliberante, donde el jueves se aprobó la primera lectura del incremento del boleto.

Luego de emprender el camino hacia el Concejo Deliberante, los manifestantes se encontraron con las puertas cerradas y custodiadas por personal policial. Pero tras varios minutos de espera fueron recibidos por el presidente del cuerpo legislativo comunal Norberto Ast a quien manifestaron su disconformidad sobre el incremento del boleto y el análisis de la continuidad del boleto estudiantil.

Y en este contexto, Ast en contacto con los medios afirmó que “los recibí porque me dijeron que me iban a entregar un petitorio, pero esto no sucedió. Nosotros con mucha claridad venimos diciendo que todo lo que va a desarrollar el Concejo Deliberante se va a hacer en el marco que establece la normativa. Y si bien es cierto que la situación económica es adversa y dura, también que el servicio de transporte de pasajeros de la ciudad se reciente todos los días por la falta de actualización de tarifas”.

Se debe considerar que la Comuna propuso que el boleto urbano de pasajeros que actualmente tiene un valor de 19 pesos pase a costar entre 27 y 30 pesos. Mientras que desde el sector empresarial propusieron que el viaje tenga un costo de $37.

Boleto Estudiantil

Si bien desde la Comuna ya aclararon que la reunión del Simu, donde la UTA pidió que se analice la gratuidad del boleto estudiantil es no vinculante y que el beneficio es un derecho adquirido que no está en discusión, la postura del ejecutivo gremial sirvió para generar confusión y fue también una de las requisitorias de los manifestantes.

Y en este contexto, Ast señaló que “nosotros decimos no a la eliminación del boleto estudiantil porque nos parece que esta ha sido una conquista de una lucha de mucho tiempo realizada por los distintos sectores sociales, especialmente los estudiantiles. Esto no lo debemos dejar de lado, porque además así contribuimos a que los chicos estén en las escuelas y no en otro lugar. Pero también tenemos que ser responsables, no podemos dejar caer un sistema de transporte y dejar la ciudad sin transporte”.

Y a pesar de que la propuesta de análisis de la continuidad del boleto estudiantil se encontraba plasmada en el acta de la reunión del Simu que es no vinculante se debe considerar que desde el sector de los trabajadores nucleados en la UTA tras conocer la petición de la junta directiva gremial se mostraron muy molestos e indicaron a El Litoral que “nosotros no estamos de acuerdo con lo solicitado por el gremio y pedimos disculpas a todos los usuarios del servicio. Desde que se dio a conocer la noticia tuvimos que comenzar a explicar a la gente que subía a los coches. Nosotros no nos olvidamos de todo el apoyo que recibimos cuando nos autoconvocamos en reclamo del reconocimiento del convenio nacional”.

Se debe recordar que el beneficio del boleto estudiantil gratuito está vigente desde el 2013 y permite que cientos de estudiantes capitalinos puedan concurrir a sus casas de estudios.

Cabe señalar que la movilización estuvo compuesta por referentes de organizaciones sociales como el Foro de Organizaciones Vecinales, de la Corrientes Combativa Clasista (CCC), representantes de Barrios de Pie, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) entre otros. En el lugar también estuvieron presentes agrupaciones estudiantiles dado el pedido de análisis de la gratuidad del boleto estudiantil.

Y en este contexto, donde la readecuación tarifaria es inminente se debe tener presente que tras la aprobación de la primera lectura que se dio el jueves en el Concejo Deliberante, el siguiente paso es el llamado a audiencia pública, que de acuerdo a lo informado se haría en los primeros días de diciembre.