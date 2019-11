“Argentina tiene vencimientos de deuda muy complicados”

El economista Carlos Melconian reiteró que el gobierno de Alberto Fernández deberá renegociar la deuda pública, porque si bien “la Argentina no tiene problema de endeudamiento pesado sobre el PBI, como Grecia y Portugal, tiene vencimientos muy complicados”.

“La deuda hay que negociarla, la Argentina no tiene problema de endeudamiento pesado sobre PBI, no es Grecia ni Portugal, pero tiene vencimientos muy complicados”, sostuvo. Los vencimientos de deuda que deberá afrontar la Argentina en los próximos seis meses suman unos $900.000 millones (unos USD 15.000 millones al valor actual del dólar).

Para Melconian, “no es necesaria una quita de capital, que enloquece a un tenedor de bonos” y tampoco por “cuestiones internacionales” se podrá “repetir lo que se hizo entre 2003 y 2005, de dejar colgado a los acreedores de la brocha”.

El economista comparó la situación económica al momento de asumir el gobierno de Cambiemos con la que espera al presidente electo y dijo que “Macri heredó los holdouts y ahora se hereda una situación compleja, pero la peor fue la de 2001”.