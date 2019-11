Con la premisa de estar cerca del cliente, Familia Bercomat organizó una charla sobre perspectivas económicas

Con la intención de acercar conocimientos sobre la economía actual a sus clientes más cercanos y al público afín, se realizó una charla en Resistencia, Chaco, en la que un especialista en la materia brindó información sobre lo que se puede esperar para el año que viene para ciertos rubros, especialmente el de la construcción.

El encuentro, denominado “Perspectiva”, fue nuevamente impulsado por Familia Bercomat, empresa líder que tiene más de 60 años de vigencia en el mercado argentino. El evento se llevó a cabo en la Casa del Médico, cuya sala de conferencias se vio rápidamente colmada por los asistentes al encuentro.

El Litoral dialogó con Federico Lawler, gerente regional de Familia Bercomat, quien expresó en primer término que “Perspectiva son charlas que venimos desarrollando con el objetivo de traer economistas reconocidos que nos brinden un panorama de lo que pueda pasar en el futuro”.

Además, el referente señaló que “en un mercado muy cambiante y con muchas expectativas, creemos que este es un aporte muy valioso”.

Desde la organización de la charla resaltaron que si bien es imposible saber a ciencia cierta lo que pasará en materia económica el año que viene, el objetivo es estar lo mejor preparados posibles a partir de la visión brindada por el disertante, siempre teniendo en cuenta todas las variables que puedan darse el año que viene.

“Esperamos que haya una reactivación del consumo para que nos beneficie a nosotros y a los clientes”, expresaron. Desde Familia Bercomat subrayaron la importancia de actividades como la disertación y el acompañamiento constante a sus clientes, entendiendo que allí se encuentra la clave para el crecimiento y para poder sostenerse durante tantos años en un mercado con presencia de multinacionales.

El referente de la empresa expresó al respecto que “para nosotros esto es una gran familia, de ahí viene nuestro nombre”. Asimismo, sostuvo que “estamos siempre cerca del cliente, lo aconsejamos y acompañamos dándole este tipo de charlas y seguimos de cerca sus obras; por eso nos siguen eligiendo día a día”.

Contexto

Con el fin de brindar un panorama del posible rumbo económico del país, el especialista en economía y director académico de Finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), Claudio Zuchovicki, fue el principal orador del encuentro. Con un tono distendido, la charla se desarrolló en medio de ejemplos concretos y la participación activa de los asistentes.

En diálogo con El Litoral, el economista dijo que “hoy el contexto mundial nos marca que no hay margen de error, la gente está impaciente y no se puede esperar mucho tiempo”. Y agregó que “venimos de varios años de incertidumbre y parálisis que ya no van más”.

En la charla también se hizo hincapié en algunas cuestiones macro que Argentina deberá definir para

saber el rumbo que tomará en materia económica. “Si se hace foco en el consumo interno y se controlan las importaciones, la familia que organiza este evento y sus clientes van a estar en el lugar y en el momento adecuados”, expresó Zuchovicki acerca de las perspectivas para el 2020.