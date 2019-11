Surgen los finalistas del Cuadrangular de primera

Tras la jornada que tendrá lugar hoy en cancha de Huracán Corrientes, surgirán los finalistas del Cuadrangular de primera división A, que disputarán por la segunda plaza de la Liga Correntina para el torneo Regional Federal Amateur 2020.

Los encuentros de “vuelta” correspondientes a las semifinales del certamen se iniciarán a partir de las 17 en el escenario del barrio Berón de Astrada.

Cabe señalar que de acuerdo con la última modificación introducida en el reglamento del minicertamen, en caso de igualdad de puntos al término de las series semifinales, se definirá por diferencia de goles y en caso de que persista la igualdad, se ejecutarán disparos desde el punto del penal.

A primera hora, Ferroviario enfrentará a Invico. El Tren Verde, que concluyó escolta del campeón Cambá Cuá en la serie regular del torneo Oficial, no pudo en el encuentro de “ida” con el equipo del barrio Fray José de la Quintana, que terminó cuarto, con el que empató 2 a 2.

Los dos equipos están obligados a ganar hoy durante los 90 minutos para evitar ir a los penales.

En el partido de fondo, Mandiyú se medirá ante Curupay, con la ventaja de haber goleado una semana atrás por 4 a 0.

La diferencia lograda por el equipo Albo, tanto en el resultado como a nivel futbolístico, parecería indescontable, por lo que el Maderero irá por la proeza, aunque un solo gol que marquen los dirigidos por Julio Toledo obligará al rival a hacer seis para quedarse con la serie.

Programación

Hoy.

Cancha de Huracán Corrientes

17: Ferroviario (2) vs. Invico (2).

Arbitro: Nicolás Sosa.

19: Mandiyú (4) vs. Curupay (0).

Arbitro: Rosana Ojeda.