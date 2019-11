Playas: avanzan con obras para mejorar los servicios y adoptan medidas de seguridad

Tras la habilitación de las playas municipales el 1 de octubre y a fin de continuar dotando de servicios y mejoras los balnearios, desde la Dirección de Actividades Físicas y Recreativas informaron a El Litoral que se avanza en la licitación de las obras del nuevo espacio múltiple deportivo que se realizará en la playa Arazaty I.

Lo que implica postes para redes de vóley, arcos de fútbol y tribunas móviles a fin de realizar en el lugar diferentes torneos en los cuales participarán equipos de otras provincias y países.

En el lugar se está levantando un parador que ofrecerá comidas típicas de la región. Además cerraron uno de los ingresos de la playa Islas Malvinas por cuestiones de seguridad e higiene.

En el marco de las nuevas construcciones que se están realizando en el predio de la playa Arazaty I, El Litoral consultó a Adrián Meza, director de Actividades Físicas y Recreativas sobre el nuevo espacio deportivo múltiple y dijo que “estamos llamando a licitación para luego comenzar la construcción de este lugar, donde montaremos toda la estructura para realizar diferentes torneos”.

“Trabajamos con la Liga Correntina de Fútbol para incorporar los torneos de fútbol-playa de carácter ‘obligatorio’ dentro del calendario de competencias. Además queremos organizar torneos de vóley, cesto y de rugby”.

“Los trabajos se realizarán rápidamente y antes de fin de año pretendemos ya estar arrancando con algunos torneos que van a continuar durante todo el año, ya que la estructura permanecerá”, aseveró.

Y en relación a los trabajos que se están realizando en este momento en el balneario dijo que “si bien me encargo de lo deportivo, tengo entendido que habrá un nuevo parador donde los bañistas podrán almorzar y cenar y que aportará este nuevo servicio a la playa y que funciona en cualquier lugar turístico”.

Por último, El Litoral también consultó sobre el cierre de uno de los accesos a la playa Islas Malvinas y dijo que “se ha cerrado uno de los ingresos por cuestiones de seguridad y sanidad, ya que las escaleras que ahí se encuentran daban lugar para que la gente no baje a los sanitarios y los utilice como tal”.

“Además se ha procedido en este sentido porque la basura que se encuentra en el lugar indica que es utilizado para otro tipo de acciones que no condicen con el lugar que queremos brindar a los vecinos de la ciudad”, concluyó Mesa.