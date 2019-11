Apipé pide un protocolo para usar el paso Ituzaingó-Ayolas sin hacer migraciones

Meses atrás, el municipio de Apipé solicitó a la EBY y a la Provincia la adecuación del puerto Loma Negra, lo cual permitiría que puedan tener otra vía de ingreso y egreso. Una cuestión no menor, ya que esto demandaría menor tiempo de viaje. A esto, durante la reunión del Comité de Integración de Argentina -Paraguay, también le sumaron el requerimiento de contar con un protocolo para no tener que hacer migraciones cada vez que circulan por el paso Ituzaingó -Ayolas.

“Por primera vez, semanas atrás, participamos de esa reunión. Fue muy importante plantear, en ese ámbito, varias cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de todos los isleños”, expresó el viceintendente Juan Dacunda en diálogo con El Litoral. En este contexto, precisó que el cónclave se dividió en tres equipos de trabajo: Educación, Salud y Migraciones.

En el último grupo citado fue donde “más hincapié hicimos nosotros porque consideramos que hay dos cuestiones muy importantes para quienes vivimos en la isla Apipé”, indicó el funcionario comunal. Sobre esto, explicó que por ahora la mayoría de las personas sigue usando la vía fluvial para ir desde la isla Apipé a Ituzaingó o viceversa. Esto significa $250 de pasaje por persona y unos 30 minutos de viaje. Pero si se adecúa el puerto Loma Negra, “más personas podrían comenzar a usar el paso sobre la represa y al ver que hay una mayor circulación, alguna empresa podría interesarse en prestar el servicio terrestre. Y esto nos beneficiará porque el trayecto es mucho más corto”, aseveró.

El segundo tema que plantearon, y por el cual ya se están realizando gestiones, es el de crear un “protocolo” para que “no tengamos que hacer migraciones cuando usamos el paso Ituzaingó-Ayolas”. En este punto, graficó: “Si uno va desde Ituzaingó por la represa, debe hacer migraciones como si sale del país, pero en realidad eso no sucede porque antes de llegar a la barrera de Paraguay, uno desvía para ir a Loma Negra y de allí a Apipé”.

“No queremos evadir ningún control, sólo queremos tener el mismo derecho que poseen los pobladores de la isla Yacyretá”, aclaró. Al mismo tiempo, aseveró que “en el caso de que se aplique el protocolo, supongamos que alguien no hizo migraciones, tampoco va a poder pasar a Paraguay porque ahí le pedirán los papeles. Así que, de ninguna manera, nosotros podremos usar incorrectamente el protocolo”.