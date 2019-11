Massalin: sigue hoy la conciliación en Nación, pero Provincia también ya dictó otro llamado

Para evitar que Massalin Particulares abandone Goya y más de 200 personas quede sin trabajo, se están realizando múltiples gestiones e inclusive presentaciones judiciales para tratar de anular la competencia desleal que estaría afectando a la tabacalera. Una cuestión no menor, considerando que es el argumento que expuso para tomar la decisión de cerrar sus puertas en suelo correntino. Mientras se aguardan respuestas a los citados trámites, rige una conciliación obligatoria dictada por Nación que vence esta tarde. Y en paralelo, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia dictó otra.

“Mañana (hoy) se reanuda la reunión en Buenos Aires, pero nos preocupa que a las 16 ya vence la prórroga de la conciliación. Y si no se llega a un acuerdo, la empresa podría efectivizar las cartas documentos que envió con los despidos”, contó ayer a la siesta uno de los trabajadores consultados por El Litoral.

Pero, horas después, manifestó: “Nos avisaron que Provincia ya dio respuesta favorable al pedido que realizaron los gremios. Así que también fijó una conciliación obligatoria por 15 días y la posibilidad de extenderla por otros cinco días”.

En este punto, precisó que “la primera reunión será el viernes 22 a las 11”.

Si bien admitió que esto no significa una solución, “nos da un poco más de tiempo para ver si logramos que se elimine la competencia desleal que estaría afectando a Massalin, porque esa es la razón por la que se iría de Goya”, indicó.

“Esperamos en breve tener una respuesta favorable, al menos de una medida cautelar, así, mientras se resuelve la cuestión de fondo, al menos todas las tabacaleras estarán en igualdad de condiciones. Es decir, pagarán los mismos impuestos y por consiguiente se eliminará esa competencia desleal que Massalin sostiene que afectó su rentabilidad”, señalaron desde la Comuna a este diario.