De Vido pidió salir

Tras la publicación en el Boletín Oficial este martes de la resolución que pone límites a las prisiones preventivas -y que podría beneficiar a ex funcionarios y a empresarios investigados en la causa de los cuadernos y otras-, el ex ministro Julio De Vido pidió su excarcelación ante diferentes tribunales. El TOF 1 fue el primero en expedirse y rechazar el pedido del ex ministro. Este miércoles resolvería el TOF 7.

La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal ordenó la entrada en vigencia los artículos del nuevo Código que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Ahora sólo podrán detener a los acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas.