Argentina clasificó y juega con España

El equipo de Copa Davis de la Argentina, que ayer tuvo fecha libre en el Grupo C que comparte con Alemania y Chile, avanzó a los cuartos de final del certamen en Madrid, luego de haber ganado un partido y perdido el otro, merced a una combinación de resultados favorables que le permitieron pasar de ronda.

El próximo rival del equipo argentino en el nuevo formato de la Copa Davis hoy será el anfitrión España.

Argentina, que le ganó el martes último a Chile por 3-0 y al día siguiente cayó ante Alemania por idéntico marcador, se vio favorecida por el nuevo sistema de clasificación, en el que compiten 18 países divididos en seis grupos de tres cada uno, y pasan de ronda todos los primeros más los dos mejores segundos, posición que logró el equipo dirigido por Gastón Gaudio.

El equipo “albiceleste” enfrentará hoy desde las 14 (hora de la Argentina) a España, que liderada por Rafael Nadal ganó invicta el Grupo B, tras haberse impuesto sobre Rusia y Croacia, respectivamente.

Argentina está representada por Diego Schwartzman (14), Guido Pella (25), Leonardo Mayer (92), Horacio Zeballos (4 del mundo en dobles) y Máximo González (34 en el escalafón de duplas).

En uno de los partidos de individuales, el bahiense Pella se medirá con Pablo Carreño Busta (27) ya que Roberto Bautista Agut -segundo mejor español en el ranking y top ten: 9- se bajó por problemas personales. El zurdo argentino, de 29 años y campeón del ATP de San Pablo este año, pierde 0-2 en el historial contra Carreño Busta, quien venció a Pella en Viena 2017 y el US Open 2019.

El “Peque” Schwartzman enfrentará después al número uno del mundo, Rafa Nadal, a quien enfrentó ocho veces en su carrera, con ocho victorias para el zurdo nacido en Manacor.

Schwartzman y Nadal jugaron dos veces este año por el circuito, en ronda de 32 del Masters 1000 de Indian Wells y en los cuartos de final del US Open, donde se impuso Nadal en tres sets.

Para el dobles contra el correntino Mayer y el tandilense ‘Machi’ González, España cuenta con Marcel Granollers y Feliciano López, aunque Nadal formó pareja con Granollers en el debut del equipo local con victoria sobre Croacia.

Argentina se enfrentó en cuatro ocasiones ante España por la Copa Davis y nunca le pudo ganar. La derrota más dolorosa, por ser locales y porque el rival no presentó a Nadal por lesión, fue la final de 2008, en Mar del Plata. Aquel equipo finalista estaba integrado por David Nalbandian, Juan Martín del Potro, Agustín Calleri (hoy presidente de la Asociación Argentina de Tenis) y José Acasuso.

En declaraciones a TyC Sports, el capitán Gastón Gaudio expresó: “El mismo milagro que nos dejó afuera con seis match points es el que nos puso adentro de los cuartos de final. Es un poco de justicia, pero ya tenemos que pensar en lo que se viene, que es muy difícil. Estamos felices y vamos a vivir una experiencia única, jugar en España contra el número 1 del mundo, en su casa. Hay que disfrutarlo”.

En otros resultados de la jornada Alemania venció a Chile, Serbia a Francia y Gran Bretaña a Kazajistán, todos 2 a 1.

Los cuartos de final de la Copa Davis, que se juega íntegramente en la Caja Mágica de Madrid, quedaron conformados de la siguiente manera: Serbia-Rusia; Australia-Canadá; Alemania-Gran Bretaña y Argentina-España.