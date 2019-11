Buscan demostrar insanía mental del femicida del barrio Quintana

Ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 se presentó ayer y declaró uno de los cuatro hijos de Aldo Guari, el sereno que mató a su ex pareja semanas atrás en la Delegación Municipal del barrio Fray José de la Quintana.

Según se supo, la estrategia de la defensa consistirá en demostrar la insanía mental del acusado. “Se espera la declaración de los cuatro hijos de la pareja en esta etapa de instrucción”, indicó ayer FM Sudamericana.

Añadieron, además, que la Justicia sigue tomando declaración en esta etapa de instrucción y se continúan sumando pruebas y testimonios a la causa.

Tal como se informó desde El Litoral, el hecho fue impactante para la comunidad por sus caracterísiticas. Los informes policiales revelaron que el hombre asesinó a su ex pareja durante la madrugada del pasado 29 de octubre, en el barrio Fray José de la Quintana, más precisamente en la calle Toledo al 500.

El acusado identificado como Aldo Guari, de 54 años, habría invitado a su ex esposa a cenar y, por causas que se están investigando, la apuñaló con un arma blanca en repetidas ocasiones hasta matarla. Al parecer, tras llevar a cabo el femicidio, el individuo intentó suicidarse.

La víctima fue identificada como Inés Andrea Pianalto, de 45 años.