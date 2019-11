Hacen falta más de $35.400 para no ser pobre en Caba

Un grupo familiar compuesto por dos menores y dos adultos de 35 años, con empleo, propietarios de la vivienda, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesita ingresos al menos por $35.463,66 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre, según el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de ese distrito.

El mismo informe identifica como “No pobres vulnerables” a aquel núcleo familiar que no alcanza a cubrir la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo, que en octubre pasado fue de $44.505,35.

La estadística mensual estableció que el mismo grupo analizado, si tiene ingresos inferiores a $17.430,97, está en situación de indigencia porque no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

También identifica como “sector medio frágil” a quienes en el mismo grupo (dos adultos propietarios de la vivienda, con empleo, y dos menores) tienen ingresos de al menos la CBT pero no llegan al 1,25 veces la canasta total del sistema de canastas de consumo.

En situación de pobreza se ubican quienes tienen ingresos de entre $17.430,97 y $35.436,65.