Reconocen la falta de envío desde Nación para el Programa Incluir Salud

El principal representante del Ministerio de Salud de la Provincia reconoció hace una semana atrás a El Litoral que la Nación hace varios meses envía menos recursos y entre los programas afectados estaba el Incluir Salud. En el día de ayer, la titular del programa a nivel local, Melisa Gómez Tonsich, dijo en un medio radial que hace seis meses no mandan fondos y que la deuda asciende a los 195 millones de pesos.

En este contexto, sostuvo que la Provincia sigue dando respuestas en cuanto a medicamentos crónicos, prácticas y prótesis de bajo costo. Pero agregó que desde Nación “no se hacen cargo, sin comunicación, ni envían informes”.

“Tratamos de darle solución, salimos a buscar proveedores, pero al ser medicamentos o prótesis específicas son muy pocos los que hay y, además, como se tiene deuda con ellos, no dan cobertura”, afirmó.

Respecto al caso de la madre que solicita una prótesis de cadera para su hija, indicó que continuarán intentando darle soluciones, pero aclaró que en el caso de prótesis grandes se encargaba directamente Nación, que no responde.