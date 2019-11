La Estación Transformadora Sarmiento obtuvo la habilitación ambiental

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de obra Estación Transformadora (ET) Sarmiento y Línea Subterránea, que se ubicará en la esquina de las avenidas Sarmiento y Teniente Ibáñez. El proyecto de instalación de las estructuras energéticas también contempla la construcción de una plaza pública en los terrenos contiguos.

Se trata de una iniciativa que fue presentada por la Secretaría de Energía del Gobierno de la Provincia de Corrientes.

La ET Sarmiento busca resolver la situación de los sistemas de transporte y transformación de energía deficitaria de la ciudad de Corrientes y alrededores debido al crecimiento de la demanda y a la falta de inversiones en estaciones transformadoras de potencia.

La nueva Estación Transformadora se ubicará en la intersección de las avenidas Tentiente Ibáñez y Sarmiento y la traza de la línea de alta tensión estará por la calzada sur de Teniente Ibáñez conectando la estructura energética con la ET de Mendoza Sur ubicada en la esquina de las avenidas Teniente Ibáñez y IV Centenario.

Anteriormente se llevó a cabo la audiencia pública ambiental de las obras donde participaron vecinos.