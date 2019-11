Perú avanza con un plan de obras por USD 29.000 millones

El Gobierno de Perú aprobó ayer un decreto de urgencia para acelerar obras de infraestructura por unos 29.000 millones de dólares, en busca de reactivar la inversión pública que se había frenado en los últimos años, dijo el Ministerio de Economía.

El Ministerio informó en un comunicado que la medida extraordinaria permitirá agilizar trámites burocráticos en diferentes etapas de ejecución de 52 proyectos.

“Se trata de proyectos de gran envergadura y orientados al servicio público, por un monto de S/99,196 millones, cuya culminación permitirá reducir la brecha de infraestructura, así como impulsar el desarrollo económico del país”, señaló la cartera.

Entre las obras priorizadas se encuentran la Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, así como terminales portuarios.

La inversión pública se ha frenado en el país minero debido a la desaceleración de la economía, tensiones comerciales globales e investigaciones de corrupción relacionadas a la constructora brasileña Odebrecht.

A principios de noviembre, el Banco Central de Perú dijo que revisará a la baja su proyección de crecimiento económico del 2,7% para 2019, lo que marcaría la tercera reducción en el año.

El banco tenía al inicio del año una proyección de expansión económica local del 4% para este año. Luego en julio la redujo a un 3,4% y en septiembre a un 2,7%, en medio de una incertidumbre política en el país por una pugna entre el Gobierno y la oposición que derivó en el cierre del Congreso.

“Perú no está libre de protestas sociales y políticas como las que enfrentan varios países de América Latina, mientras no reduzca la pobreza ni doblegue la corrupción”, dijo ayer el presidente Martín Vizcarra.

El mandatario afirmó que la “auténtica” economía de libre mercado que ayuda al desarrollo del país minero es aquella que promueve y protege los intereses de las mayorías, fomentado la competencia, y no sólo a pequeños grupos de poder, en una abierta crítica a empresarios líderes reunidos al sur de Lima.