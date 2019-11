El mundo está loco, loco, loco

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Aunque inusitado ha sido un gran título para identificar una película, donde la ambición descocada, desmadrada del hombre ha quedado al descubierto para decirnos que a finales del siglo XX no éramos mejores, sino peores; locos incorregibles. Tal vez mucho más por estos días que consolidan el flamante siglo XXI, pero ya poco importa nada, todo es igual, nada es mejor.

La película auspiciada por la United Artists en 1963, contó con la producción y dirección de un laureado maestro del cine: Stanley Kramer, con una legión de primeros actores, descollantes, con extensos nombres calificados: Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Edie Adams, Ethel Merman, Jonathan Winters, Mickey Rooney, Buddy Hackett, Phils Silvers, Peter Falk, Jimmy Durante, y otros tantos con apariciones estelares del espectáculo, Jerry Lewis, Buster Keaton, Los 3 Chiflados, musicalizada por un gran autor de bandas sonoras, Ernest Gold. El tema universal: un moribundo declara la existencia de un botín millonario de 300.000 dólares en billetes, devenidos del robo al banco de Santa Rosita, California. Bueno, a partir de ese momento la película se transforma en la búsqueda más alocada, que siempre al hombre moviliza en un estado total de locura cuando se trata de descubrir ganancias sin trabajo habido, ni esfuerzos. Es un argumento que tiene todos los condimentos que tanto se nos parecen, ya que a partir de ello, la lógica, la cordura, ni la honestidad existen, dimensionando todas las contradicciones que enfrentan, se contradicen, se hacen añico. Muy parecido, mimetizado y sobredimensionado con todas las locuras que hoy el mundo enfrenta, transgrediendo, pasando por alto los límites de la moral, rompiendo principios, olvidando si fue honesto, si lo será, o nunca seremos por decisión espontánea y masiva.

Basta leer o escuchar en la era de las comunicaciones a pleno, para enterarnos que la película ha quedado corta, hemos superado todas las previsiones, el asombro está escondido de vergüenza porque ha podido mucho más la corruptela. En vías de locuras, las notas hablan por sí.

Por ejemplo, la Ministra de Deporte de la República de Chile, Cecilia Pérez, ha confirmado que la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, se jugará en Santiago de Chile el próximo sábado 23 de noviembre. No obstante, aún no resueltos los problemas que ensombrecieron hace unos días Plaza Italia de la trasandina ciudad de Santiago, de mucha mayor importancia que el fútbol. Paralelamente, y en contradicción a lo anterior, el Presidente Piñera anunció la suspensión de dos grandes cumbres, el de la Conferencia de las Partes (COP 25), encuentro internacional de la lucha por el cambio climático, y el Foro Asia-Pacífico. Las incongruencias nos tocan también a nosotros, profesionales de la locura, la Diputada Donda ha propuesto la creación del cuerpo de “Policía Democrática” en reemplazo de la Policía Federal, algo muy similar a la Policía Bolivariana o simplemente se trata de un ”inocente” parecido. Paralelamente, mencionar el mensaje de felicitaciones de Maduro a Alberto Fernández. Este a su vez le agradeció pero hizo hincapié, será que caerá en buen puerto, que también es importante para lograr el encuentro latinoamericano recorrer las calles de la democracia. Mientras que no todas son malas, por allí hay atisbos que sacando todo lo malo algo de bueno parece quedar, ha sido designado el argentino Rafael Grossi, para desempeñarse como Director de la Agencia Nuclear de la ONU. En los Estados Unidos las contradicciones no son menores, ante la locura de Trump de espiar los emprendimientos comerciales en Ucrania de Hunter Biden, para escracharlo a su padre, el Ex Vicepresidente de los EE. UU., Joe Biden que gobernara junto a Barack Obama, anotado ahora para la carrera presidencial por el Partido Demócrata, no tuvo la menor delicadeza que hablar telefónicamente con el Presidente de ese país, Volodímir Zelenski, y pedirle por favor le proporcione los malos antecedentes del primogénito, motivo por el cual los demócratas han lanzado el proyecto de juicio político-impeachment- al actual Presidente norteamericano. Pero la demencial manera de gobernar de Trump no para, comunicando a la opinión pública la muerte del Líder del Estado Islámico, Abu Bakr Al Baghdadi, quien al verse rodeado por tropas norteamericanas al norte de Siria activó su chaleco explosivo, remató su verborragia diciendo despectivamente: “Murió como un perro”. Por otro lado con el clásico sello argentino, el Diputado Eduardo Amadeo dijo que les deseaba úlcera a Dady Brieva y Echarri, porque estos recapacitando sobre el triunfo de Fernández, no se sienten conformes porque el crecimiento de Fernández fue proporcionalmente menor de lo que creció Macri después de las Paso. Uno se imagina cómo de pronto o de siempre, las contradicciones argentinas iguales que las del mundo de hoy, son truculentas, impensadas, se dice una cosa, se hace otra, se desmiente lo que se dijo o se asevera, pero se habla tanto que los cometidos pierden vitalidad natural, certeza, y el pobre ciudadano convive con una muestra singular de enfrentarse con todos y con todas las cosas que somos capaces de crear como quien improvisa un papel protagónico sin estar al tanto del libreto. Uno reflexiona y coincide con el pensador español, José Luis San Pedro, quien dijo “hemos sido educados para no pensar”. Como así también: “Para vivir hay que ser libre, para ser libre hay que tener el pensamiento libre y para tener el pensamiento libre hay que educarse.” Pero en comparaciones peligrosamente ciertas que este mundo está loco de remate, los dichos de “Mafalda” del gran dibujante mendocino Quino, toman siempre feliz actualidad: “De tanto educar en educación, nos hemos hecho millonarios de ignorancia.” O, “En la vida hay personas que no dejan de sorprender…y hay otras que no dejan de decepcionar.” “A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. Pero por encima de todo, me gusta las personas que hacen lo que dicen.” Sus textos referenciales le permitieron a su autor, Joaquín Lavado “Quino”, ganar merecidamente premios y distinciones de aquí y de allá, en todo el mundo, porque indudablemente “Mafalda” nos enseñó a pensar, o por lo menos comprender que las expresiones tienen significado, fuerza y elocuencia. De que este mundo está loco, loco, loco, no quepan dudas. El que piensa siempre pierde, es una de las virtudes argentinas más sobresaliente de este tiempo, en que nadie se toma nada en serio. Porque ser serios es pesado. Es trabajo arduo porque la certeza es compromiso. Demanda sinceridad.

El dicho que todos decíamos entonces tal vez reforzado por la duda de nuestro pánico a convivir, era sobre una frase de “Mafalda” : “¡Socorro! Paren el mundo que quiero bajar.” Ello ocurrió cuando Quino publica por primera vez a su “niña prodigio” en el año 1964. Lo notable fue cómo el mundo se insertó a ella más allá de usos, costumbres, idiomas, porque el saber a conciencia es universal, sin embargo siempre hacemos todo lo contrario. Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, son un claro ejemplo de lo que no debemos, solamente con equidad, plena libertad, democracia auténtica que es respeto y ética responsable, podremos hacer un mundo menos loco. Teniendo en cuenta que la locura no es simplemente humor pasajero para liberarnos, es todo lo inverso en que las vidas se arriesgan, matan sus sueños, sin populismos que es demagogia pura con la voz exclusivamente de uno, sino verdaderamente popular con la voz y el criterio de cada uno, de todos. La más respetuosa verdad para ser verdaderamente libres, y un poco menos locos cada día.