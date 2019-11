Ratificaron que siguen las gestiones para intentar que la tabacalera Sarandí desembarque en Goya

El intendente de Goya, Ignacio Osella, ratificó que, junto con el gobernador Gustavo Valdés, sigue buscando inversores para reactivar el sector industrial y recuperar la mayor cantidad de puestos laborales que se perdieron con el cierre de Massalin Particulares. No obstante, pidió cautela porque “no se deben crear expectativas”.

En declaraciones a la prensa local, el Jefe comunal señaló que entre las gestiones que está realizando Valdés figura la continuidad de las conversaciones con la tabacalera Sarandí. Mientras que, al ser consultado sobre si hay posibilidades de que la citada firma se instale en Goya, aclaró: “Hay que conversar, esta no es una cuestión sencilla. No hay que ser ansiosos en esto. El Gobernador tiene previsto juntarse con representantes de Sarandí, como ya lo hizo antes y allí seguramente analizarán la cuestión”.

Seguidamente, comentó que “nosotros lo estamos invitando al propietario de la empresa para el Encuentro Nacional de Cigarros y Puros, que se hará el 13 y 14 de diciembre”.