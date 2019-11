River busca un aliciente triunfo que deje atrás la derrota en la copa

Newell's Old Boys, que viene de perder como visitante con uno de los punteros, Argentinos Juniors, recibirá hoy a River Plate, que intentará recuperarse de su derrota en la final de la Libertadores con el Flamengo, en un partido por la fecha 15 de la Superliga.

El encuentro se jugará desde las 21.45 en el estadio del Parque de la Independencia de Rosario, el árbitro será Néstor Pitana y televisará la señal de cable TNT Sports.

Newell's contará para hoy con la vuelta del volante central Julián Fernández, a priori en lugar de Braian Rivero, así como con el probable ingreso del delantero portugués Luis Leal en reemplazo de Alexis Rodríguez.

El equipo dirigido por Frank Kudelka mostró un declive en su juego desde el partido que empató de local con Banfield, que se profundizó en las derrotas como local del Gimnasia de Diego Maradona, por 4 a 0, y como visitante de Talleres y Argentinos, matizadas con las victorias como visitante de Patronato y como local de Defensa y Justicia.

Newell's marcha décimo, con 21 puntos, y con un partido menos tiene un promedio de 1,215, que lo ubica en el cuarto lugar de los equipos que hoy se salvan del descenso.

Enfrente se parará River, que está quinto con 24 puntos, a cuatro de los punteros Boca y Argentinos, y que intentará comenzar a cicatrizar lo antes posible la herida de haber perdido la final de la Copa Libertadores.

El entrenador “millonario”, Marcelo Gallardo, reemplazará al lesionado lateral izquierdo Milton Casco por el defensor chileno Paulo Díaz o por Marcos Angileri. Además, Enzo Pérez y el uruguayo Nicolás De la Cruz no viajarán a Rosario por molestias físicas, por lo que habrá otras dos variantes en la formación con respecto al último partido en Lima. Leonardo Ponzio y el colombiano Juan Fernando Quintero podrían ocupar sus lugares en el once inicial.

Newell's lleva una llamativa paternidad sobre River en su cancha, al extremo de que en la última década le ganó seis de los siete partidos que jugaron, el séptimo lo ganó el “millonario” y no empataron.

Los hinchas de River de Rosario y zonas aledañas vivieron dos semanas de preocupación por la decisión de los dirigentes de Newell's de vender entradas generales visitantes a 3.500 pesos, primero, y a cuatro mil pesos, después, a través de una página web, que además suma un diez por ciento al valor del boleto por la primera compra.

Un grupo de simpatizantes llamado “Hinchas y bandereros de River” expresó en las redes sociales su repudio al precio de las entradas al sostener que “supera el máximo permitido por la AFA para las entradas populares, que es de 500 pesos”.

En esta línea, el titular del Museo de River en Rosario, Marcelo Ismael, le dijo hoy a Télam que “lo que hicieron los dirigentes de Newell's y de la AFA es una vergüenza. Quieren meter a seis mil hinchas de River en una tribuna donde no se ve nada, rodeados con dos pulmones y con la posibilidad de una lluvia de piedras desde las dos plateas. No puede ser que a los hinchas del interior nos quieran cobrar 4.400 pesos por una entrada popular”.