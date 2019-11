Tarifa Social: el beneficio generó muchas consultas sobre los requisitos

Luego del Decreto N° 3.333 que el gobernador Gustavo Valdés firmó para crear la “Tarifa Social Eléctrica Correntina” que apunta a atender a los sectores sociales vulnerables de la provincia, muchos usuarios comenzaron a visitar las oficinas de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) para interiorizarse de los beneficios que implica la normativa.

Como consecuencia de los importantes descuentos que implicaría la tarifa social, usuarios comenzaron a concurrir a las oficinas administrativas para averiguar los requisitos e iniciar el trámite. “Vine a averiguar y me dijeron que para acceder al descuento tengo que tener un sueldo inferior a 30 mil pesos, tener una sola propiedad y un solo auto y el mismo debe ser un modelo viejo”, dijo Gladys.

“Mucha gente vino a averiguar y bueno dado que soy jubilada y no tengo auto voy a hacer los trámites porque la luz por mes me cuesta casi 800 pesos”, aseveró a El Litoral.

Y en este sentido la Dpec estableció los siguientes criterios de inclusión para obtener el beneficio: ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia, trabajador monotributista, beneficiario de pensión no contributiva titular de programas sociales que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles.

Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social, o en el Régimen Especial de Seguridad Social del Servicio Doméstico. Estar percibiendo el seguro de desempleo.

Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Contar con certificado de discapacidad. Ser titular o que alguno de sus convivientes sea electrodependendiente.